轟黃國昌軍購記者會整場廢話！陳揮文：把大家當笨蛋？

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限新台幣4000億元，採1年1期方式編列。媒體人陳揮文今（27）日痛批，民眾黨主席黃國昌在記者會中滿場廢話，難道是把大家當笨蛋？

陳揮文：黃國昌軍購記者會在講廢話

陳揮文在直播中表示，黃國昌在民眾黨的軍購記者會，就是「聽君一席話，如聽一席話」，整個民眾黨的記者會，以及民眾黨的軍購版本，嚴格講起來就是廢話，這也是他對民眾黨、黃國昌及前主席柯文哲這麼鄙視的原因。

陳揮文直言，民眾黨版本的軍購條例，整體規模只有行政院版的三分之一左右，而黃國昌秀出民眾黨的版本，但卻沒有要審查、沒有要付委，簡單來講，就是民眾黨及黃國昌在打假球。

陳揮文問黃國昌：是把大家當笨蛋？

陳揮文強調，黃國昌的立委任期剩下五天，而民眾黨還在敲鑼打鼓、推出自己的軍購條例版本，但卻沒有要付委審查，那提這個版本幹嘛？無聊嗎？黃提這個版本是提心酸的，「黃國昌，你是把大家當笨蛋嗎？」。

