轟黃國昌造謠傷害台美關係 黃帝穎：被美1日雙打臉｢打得滿地找牙｣

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 藍白立委封殺政院提出的1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）數度表態支持該版本，竟遭民眾黨主席黃國昌批評態度跟華府落差很大、介入台灣內政太深。對此，律師黃帝穎直言，AIT禮貌的打臉黃國昌亂嗆「介入內政」有失專業更欠缺國際禮節，美國國務院也重申與AIT一樣支持國防預算，黃國昌「被美國一日雙打臉」。

黃帝穎在臉書以「黃國昌被美國一日雙打臉」為題發文寫道，黃國昌配合國民黨10次杯葛國防特別條例，迎合中共侵台戰略，引發美國跨黨派國會議員關注，但黃國昌竟稱AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，與華府態度落差大，明顯造謠傷害台美關係，隨即遭到美國國務院及美國在台協會雙打臉。

廣告 廣告

黃帝穎指出，其一，美國國務院重申立場，就把黃國昌打得滿地找牙。美國國務院在5日重申與AIT一樣支持國防預算。美國國務院發言人回應：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」美國重申立場「狠打臉黃國昌訛稱AIT與華府態度落差大的謠言」。

黃帝穎續指，其二，美國在台協會禮貌的打臉黃國昌。AIT表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行辯論。AIT禮貌的打臉黃國昌亂嗆「介入內政」有失專業，更欠缺國際禮節。有網友狠酸：「其實他臉皮超級厚，跟本不在乎打臉啦，唯有寄望能有，盡職正義檢察官」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習通話談台灣 黃國昌：川普重價格、不在意台灣主權

確定徵召黃國昌選新北市長 民眾黨公布新一波5議員提名