轟黃國昌「不小心帶走機密」太離譜！協會舉4例示警：敵人就是自己人

政治中心／許智超報導

昨（19）日立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例，全程採秘密會議，不料原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌，竟將部分機密資料帶出會議室，被抓包後，他則辯「不小心的、時間不到30秒」，更稱自己遭到綠營抹黑，事件曝光後引發各界關注。對此，位於德國「柏林台灣協會」也發文關心此事，直言「太離譜了！」並引用多起歐洲國家過去幾起「不小心」的案例，示警有時「敵人就是自己人」。

對於黃國昌說「不小心」將國防機密文件短暫攜出，柏林台灣協會（Taiwan Verein in Deutschland e.V., Bezirk Berlin）日前在臉書粉專發文，開頭直喊3次「太離譜了！」並表示近10年歐陸也發生過幾起類似「不小心」外洩機密的事件，堪稱「敵人就是自己人」的最佳寫照。

柏林台灣協會舉例，第一起發生於2016年，時任法國總統歐蘭德（François Hollande）接受《世界報》兩名記者專訪時，桌上印有「國防機密」標記的機密文件，直接被記者看到、讀取甚至取得影本，引發法國國會強烈彈劾與調查聲浪。

第二起發生於2020年，荷蘭國防大臣貝吉里維爾特（Ank Bijleveld）在X平台發布一張自己參與歐盟國防部長秘密線上會議的照片，並附上會議連結與相關資料，而一名記者依據貼文資訊，多次嘗試後成功進入該線上會議，還不忘跟各國辛苦的部長們打招呼，「真的是有夠離譜」。

第三起案例則出現在2021年英國疫情期間，肯特郡一名民眾在公車亭撿到一份濕掉的機密文件，隨後交給BBC，該文件內容包括英國軍艦若通過克里米亞海岸附近的烏克蘭海域，俄羅斯可能會有哪些反應，及相關部門內部電郵往來，疑似是國防部某位高級官員的辦公室外流。

第四起發生於2024年，德國空軍司令部與多位高階官員、軍官討論，是否該提供烏克蘭「金牛座（Taurus）」巡弋飛彈，其中一名與會軍官在新加坡以線上方式參與會議，卻使用非加密、不安全網路登入，導致通訊遭俄羅斯情報單位攔截，包括誰是主要決策者、相關計畫藍圖等會議內容，皆遭側錄外洩。

