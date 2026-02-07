即時中心／廖予瑄報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（7）日與新北市議員陳世軒前往新莊宏泰市場掃街、發春聯，未料一開始就遭遇「震撼教育」，一名豬肉攤老闆當場直球提問，「你要把新北帶到什麼地方去？」讓掃街的2人面露尷尬。此外，這名豬肉攤老闆也接受《民視新聞》獨家專訪，他直言，黃的政見除了沒有說明未來要如何運用新北市的預算之外，許多政見也是正在進行中的政策，「他幾乎人格破滅」，該老闆怒批黃國昌，「還沒有準備好，只是搶新聞鏡頭而已！」

這名豬肉攤老闆首先便怒批，「黃國昌在呼嚨我們，我不能接受！」他說，若黃國昌要參選全國人口最多的新北市的大家長，就應該要有擔當說出預算的數字，「新北市的錢很多，將近3,000億，那你（黃國昌）要把這些錢用到哪裡？」

接著，豬肉攤老闆表示，自己早上時質問黃國昌有關長者相關福利的問題，「是我們一般底層老百姓的心聲，我們所要求的是我們的社會福利」，他強調，長者們需要長照2.0甚至是3.0，還需要假牙的補助；「小孩子、幼兒、幼保6,000元補助，黃國昌能不能再加碼？」該老闆重申，若黃想擔任新北市的大家長，卻連這種錢都找不出來，「那你還選個X喔？」





快新聞／轟黃國昌「人格破滅」！豬肉攤老闆怒斥「搶新聞鏡頭」：沒準備好當新北市長

豬肉攤老闆當場直球提問黃國昌。（圖／民視新聞）





豬肉攤老闆強調，目前黃國昌所提出的政見，有許多都是照抄現行政策，就如同當初抄襲美國的國防一樣，「去美國2天回來就照抄！」他怒斥黃還沒有準備好，且幾乎人格破滅。

最後，豬肉攤老闆也坦言，政治人物有開支票、給出承諾，就給人民一絲希望；然而，黃國昌卻「完全不敢開」，「那我想請問你，你想把新北市帶到哪個地方？你想把新北市那麼多錢帶到哪個地方？」他怒斥，黃國長現在沒有給出選民承諾，是否要等到當選新北市長後，才要來規劃如何運用預算在社福方面？「以我來看，我覺得他沒有準備好，只是搶新聞鏡頭而已！」

