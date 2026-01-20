轟黃國昌「帶走機密資料還說謊」 黃智賢：人品糟糕！有什麼資格做立委

記者陳思妤／台北報導

黃智賢怒嗆黃國昌很沒有教養、很沒有禮貌、人品很糟糕（圖／翻攝自黃智賢夜問）

民眾黨團總召黃國昌昨（19）日將秘密會議的國防機密資料帶出委員會，但他聲稱自己是「不小心」，且前後時間「不到30秒」，還說是自己發現後繳回去，說法跟民進黨立委王定宇還原的，國防部軍官發現後追回，明顯有落差。對此，媒體人黃智賢今（20）日痛批黃國昌，很沒有教養、很沒有禮貌、人品很糟糕，不要脫離正常人類的認知跟常識好不好，拿走後說不小心，「啊你不小心你有什麼資格做立委！」

立法院外交國防委員會昨日邀請國防部長顧立雄列席報告國防特別預算條例，採秘密會議方式進行，未料卻爆出黃國昌將機密資料帶出會議室的情況。王定宇還原，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

不過，黃國昌卻發文稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

對此，黃智賢在直播中大酸，她就笑黃國昌沒當過兵，也不懂軍事，什麼都不懂，她不敢像尚毅夫一樣篤定說，黃國昌參加機密會議就是要來偷資料，但黃國昌確實夾帶機密資料出去，而且媒體有拍到。黃智賢直呼，台灣的立委是「奇怪的生物」，列一堆法律叫大家遵守，但自己從來不守法，還會立法圖利自己，把自己當皇帝。

黃智賢直呼，黃國昌每次都要表演，還抱怨只給他講5分鐘，但黃國昌不是外交國防委員會的立委，是來作客的，講完收一收就走出去，軍官看到他把機密資料帶走又不敢惹立委、多卑微，「立委是多麼可怕的生物」，就報告主席，主席說趕快去追回來後，軍官就跑出去追。

黃智賢說，坦白講啦，黃國昌說只是帶出去30秒，而且是自己拿回來的，但「30秒如果用手機拍照，我可以拍幾十張欸！我可以拍很多張啊！」黃智賢酸，「黃國昌你是小學生嗎？還是已經實質昏迷了？」不知道自己把機密帶出去，不知道自己沒簽名，自己要來，結果開會到一半又急忙跑走，「很沒有教養！很沒有禮貌！很糟糕！人品很糟糕」。

黃智賢指出，黃國昌說是自己發現後把資料拿回去，那就請公布走廊監視器，看是媒體還黃國昌說謊，趕快公布啦。「不要脫離正常人類的認知跟常識好不好！」黃智賢說，可能大家沒參加過這種秘密會議，但若是知道商業機密或是朋友機密，不能帶走、不能講，那就要做到，不能拿走後說不小心，「啊你不小心你有什麼資格做立委！」

黃智賢也不滿大罵，立法院很低級，為什麼容許立委在機密會議進進出出，那還叫機密嗎？「立委都太上皇啊？很噁心！」她重申，公布走廊監視器，黃國昌現在兩條罪，一條是把機密資料帶出去，第二條是說謊，去商店把東西帶出去被抓到，若說不小心，「人家還是會把我送警察局啊，30秒不算犯罪？誰說的？」

