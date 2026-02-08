轟《世紀血案》挑戰道德底線！郭國文喊抵制：一日都不能上映

政治中心／張予柔報導



改編自 1980 年震驚全台「林宅血案」的電影《世紀血案》剛結束拍攝，便引發爭議。該片遭指控未取得林義雄本人及家屬同意，便投入翻拍，引起社會輿論熱議。民進黨立委郭國文今（8）日公開表態，批評這部電影從頭到尾就是污辱台灣歷史，挑戰社會道德底線，呼籲全民共同抵制上映。

郭國文（左）指出，該電影從頭到尾都是在羞辱台灣歷史、羞辱民主前輩林義雄（右）先生。（圖／臉書粉專《郭國文》、民視新聞）郭國文在臉書發文指出，社會總有不可踰越的道德底線，而這條底線就是「林宅血案」這部電影「一日都不能上映」。他痛批，該片從頭到尾都是在羞辱台灣歷史、羞辱民主前輩林義雄先生，也污辱所有在白色恐怖時期為追求自由而犧牲生命的民主鬥士。他強調，「林宅血案」是台灣民主運動中極為慘痛的事件，凸顯威權時代政府如何泯滅人性，如今台灣已建立自由民主制度，呼籲社會大眾共同抵制這部「羞辱歷史」的電影。

翻拍「林宅血案」挨轟羞辱歷史！綠委痛批《世紀血案》挑戰道德底線：一日都不能上映

郭國文表示，林宅血案早有官方調查定調，涉案警總後代卻翻拍電影，形同挑戰社會良知與道德底線。（圖／民視新聞）

郭國文進一步指出，促轉會先前已公布林宅血案的調查報告，監察院也針對當年警方不當介入司法提出糾正案。當年以警總為主的「三O七會報」不僅隱匿證據，還企圖將罪責推給黨外人士，其中一名曾被放話的對象，正是擁有充分不在場證據的前立法院長游錫堃。郭國文批評，涉案如此深的警總相關人士後代卻拍攝電影、自行詮釋這起慘案，無疑是在挑戰社會良知與道德底線。



