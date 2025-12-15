轟！卡式爐變餐桌炸彈 專家：「這樣做」超危險

消防專家提醒，使用瓦斯罐，最好遠離高溫熱源和明火，不然很容易有爆炸風險。（圖／大陸央視）

天氣轉涼，很多人會用卡式爐煮火鍋，但消防專家提醒，使用瓦斯罐，最好遠離高溫熱源和明火，不然很容易有爆炸風險。像是有消防員親自試驗，將大烤盤放在卡式爐上，由於烤盤的面積蓋過瓦斯罐，盤子加熱後，熱氣會持續傳導，結果爆炸瞬間，碎片四散，相當危險。

網路影片指出，「安全，我買的都是好的。」然而，小小一個卡式爐，也可能成為致命威脅。

今年3月，貴州貴陽某處社區的大樓發生火災，一名男子受困。消防人員把人救出後發現，起火原因是使用卡式爐不慎導致爆炸。

大陸央視新聞報導，2024年2月，湖北武漢某露營基地一帳篷內，卡式爐氣罐突然爆炸，爆炸瞬間產生的能量，將帳篷內的物品炸飛。

露營民眾表示，當時他把瓦斯罐放在一處金屬桌面上，外層還蓋著一個金屬罩子，可能陽光較強，曬了一上午，才發生爆炸意外。消防員親自實驗，拿一個烤盤，面積大到能覆蓋整個瓦斯罐，看看有什麼結果。

大陸央視新聞指出，20分鐘後，儘管氣瓶（瓦斯罐）並未裸露在外，高溫和持續的熱浪傳導，使得卡式爐氣瓶發生了爆炸。

江蘇揚州市消防員姚相宇表示：「最遠的（殘骸）我們看到，已經超過了20公尺的地方。氣罐整個底部，已經是被，因為剛才那個爆炸，壓力過大，全部被爆穿。」

消防員解釋，如果鍋具的面積大於卡式爐，加熱後，鍋具的熱能會傳導到瓦斯罐上方，導致壓力增加，爆炸風險大增。因此使用卡式爐，最好拿大小相當的烤盤或鍋子。

而在另一項實驗中，消防員模擬卡式爐火焰被風吹滅的情況。大陸央視新聞報導，模擬丁烷洩漏環境，2分鐘後再次點火時，卡式爐瞬間爆燃，火焰呈現轟燃狀。

消防員將兩個卡式爐並排擺放，只點燃其中一個，結果沒開火的，瓦斯罐的溫度卻迅速突破50度。隨著天氣轉涼，煮火鍋的機會增加，專家提醒，使用卡式爐，務必遠離高溫熱源和明火，確保安全。

