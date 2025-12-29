政治中心／綜合報導

總統賴清德近日接受媒體專訪，感嘆在野黨對他提出彈劾，令人費解，因為他們公開讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選的總統，對此，鄭麗文回嗆賴清德只想贏大選、怕跛腳，但綠營反酸，國民黨的選將對鄭麗文的言行才膽戰心驚。總統昨天也在一場活動中語重心長地說，在野黨就是想讓台灣倒。

新任官員、大使宣誓典禮，總統賴清德親自主持，但總預算沒付委、國防預算也被擋，影響國家發展重大，賴總統前一天出席台中信賴之友百工百業協會，在支持者面前，忍不住喊話。

廣告 廣告

總統賴清德：「中國已經準備出手了，打算要用人工智慧，要用其他的方式，來介入2026年選舉，也要來介入2028的選舉，團結就能擋得住他們（中國）啦，我們縣市長的選舉我們一定要贏，特別是我們看到在野黨，他們所走的路線，是洪秀柱的路線，是一中同表也是同表一中啦，這跟我們台灣價值是完全不一樣的，是台灣人民在面對中國併吞關鍵時刻，我們大家要站近一點好不好。」但總統的話，國民黨主席鄭麗文又有意見！

轟「在野想讓台灣倒」總統：縣市長選舉勝利就可抵抗中國

鄭麗文回嗆賴清德只想贏大選、怕跛腳。（圖／民視新聞）

國民黨主席鄭麗文：「我覺得他把自己的路給走絕了，他一心一意想的，就是要贏得明年的大選，他會真正的跛腳。」民進黨團幹事長鍾佳濱：「很顯然的國民黨年底要參選，縣市首長的候選人，都是膽顫心驚的來看，他們的鄭主席什麼時候要去中國，因為如果是下半年去，恐怕會對他們的選情造成很大的衝擊，與其說她上半年要去中國，不如說她跟黨內的參選同志承諾，她絕對不會在下半年去中國，給大家添亂子。」

藍綠隔空交火之際，民眾黨也沒有缺席，還公開向賴總統下戰帖。民眾黨主席黃國昌：「台灣民眾黨何時，讚賞普丁不是獨裁者，限你賴清德24小時內澄清道歉，否則台灣民眾黨明天會到法院，對你正式提告求償。」

轟「在野想讓台灣倒」總統：縣市長選舉勝利就可抵抗中國

藍綠隔空交火之際，民眾黨也沒有缺席，還公開向賴總統下戰帖。（圖／民視新聞）立委（民）郭國文：「藍白一體的在野聯盟，國人都非常的清楚，當鄭麗文講出，普丁不是獨裁者的時候，黃國昌你有去批判過嗎，賴清德說你們兩位是類似的主張，共同的主張去擁抱獨裁，這裡頭有什麼不對嗎。」朝野隔空交火，隨著朝野攻防激烈，這把火也越燒烈。

原文出處：轟「在野想讓台灣倒」總統：縣市長選舉勝利就可抵抗中國

更多民視新聞報導

中國突襲圍台軍演 國防部曝：12海浬被劃設在演訓區

中共突發圍台軍演 陸委會轟：破壞和平、公然挑戰聯合國

中共圍台軍演恫嚇！傳美神秘飛機現蹤台海 國防部回應了

