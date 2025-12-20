轟！士林小吃店換瓦斯引發氣爆 4人燒燙傷送醫

今（20）日傍晚17時51分許，台北市士林區驚傳氣爆意外，警消獲報後立即前往位於華齡街一處小吃店，出動消防車輛2輛、救護車輛3輛及人員12名，前往現場了解情況，消防人員抵達後，現場已經沒有火煙，火勢被撲滅，不過有4人受到燒燙傷，所幸意識清楚，送醫治療，而起火原因疑似因為在更換瓦斯管線漏氣，引發火勢，詳細起火原因，還有待調查釐清。

台北市士林區一間小吃店傍晚傳出氣爆意外，共4人燒燙傷送醫。（圖／資料照片）

一名50歲女性，腳部燙傷面積3%，54歲女性，全身大於30%燒燙傷，主要傷勢集中在臉部，兩位皆意識清楚，送新光醫院治療，另外還有一名74歲女性，則是雙腳被燙到起水泡，送振興醫院治療，一名81歲男性右手腕2度燙傷，右腳也起水泡，送往榮總。

