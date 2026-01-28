轟！彰化工地建材從天降 廂型車慘「砸扁」驚悚影像曝 勒令停工裁罰

記者潘靚緯／彰化報導

工地建材從高空墜落，廂型車當場被「砸扁」，車頂凹陷變形。(圖／翻攝畫面)

彰化縣溪湖鎮光平街一處建築工地，今（28）日上午9時左右進行吊掛作業時，發生工安意外，建材突然從11樓高空墜落，當場砸中停在工地外圍的2輛轎車，其中一輛廂型車車身直接被砸扁，幸好當時車內沒人。驚險的是，事發當時正好有一輛轎車打算駛入，眼見正在施工，駕駛決定倒車離開，差一點就被砸中，建材高空墜落的巨大撞擊聲響，嚇壞整條巷口的居民，還以為是爆炸。

吊車高空吊掛輕隔間建材時，不慎傾斜，建材從11樓高度墜落往下砸中2輛車。(圖／翻攝畫面)

根據監視器影像，一輛轎車準備駛入光平街，駕駛眼見前方正在施工於是減速，緩慢倒車準備離開，想不到2秒後，一堆鐵製建材隔板從高空中墜落，重重砸在工地旁的廂型車及轎車上，轎車玻璃碎裂、引擎蓋受損，廂型車車頂與車體直接被壓扁凹陷，淪為廢鐵，現場一片狼藉。

建材從高空砸落發出巨大聲響，現場一片狼藉。(圖／翻攝畫面)

附近住戶表示，該建案近期日夜趕工，經常施工到晚間8點過後，頻繁進行高樓層吊掛作業，附近居民每次從下方經過，都是心驚膽跳，沒想到今早進行高空吊掛作業時，疑似是建材傾斜不慎掉落，住戶被巨大聲響嚇壞，質疑工地罔顧公共安全。

案件發生後，轄區溪湖派出所立即派員至現場，經聯繫勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，所幸無人員受傷，詳細發生原因仍有待調查。建設處建管科表示，已違反規定，目前已勒令停工，並裁罰1萬8千元罰鍰。

