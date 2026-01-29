轟「搶錢給自己發紅包」！立院民進黨團示警：藍白明天恐「惡法清倉」

記者楊士誼／台北報導

民進黨團呼籲，藍白不要成為紅色協力者，而這種「惡法清倉」會讓國家遭殃。（圖／范雲國會辦公室提供）

30日為立院本會期最後一次院會，立院民進黨團今（29）日召開記者會指出，藍白明天可能將黨產條例、衛廣法「中天條款」兩項法案強行過關，黨團幹事長鍾佳濱呼籲，藍白不要成為紅色協力者，而這種「惡法清倉」會讓國家遭殃，全民要追究藍白的責任。黨團副書記長張雅琳也痛批，藍白修黨產條例就是搶人民納稅錢來發自己的「新春大紅包」。

鍾佳濱表示，明天是本會期最後一次院會，「惡法清倉」會造成國家遭殃，藍白的責任要全民來追究。他也指出，通過黨產條例是要救國團還是救黨產？是要婦聯會還是富權貴？而藍白的衛廣法修法，即「中天條款」將上場，過去以來只要國台辦一發言，環球網馬上PO網，接著就是中天在他的網路上進行報導。

鍾佳濱批評，藍白明擺著要針對特定媒體，在行政訴訟還沒告一段落之前，竟然就要回復其新聞頻道的權利，無疑對台灣的新聞自由是一大倒退。他也強烈呼籲藍白不要成為紅色協力者。

沈伯洋表示，在2024年5月時就特別警告，藍白如果繼續在立法院為惡，他們最主要要做的事情就是要癱瘓國家的財政、擴張他們的權力，藍白「什麼都是立法院最大」只不過是第一步，第二步就是要讓國家財政無法運行，讓總統提出來的政策沒辦法做。除了亂砍預算之外，最重要就是《財劃法》修法從中央挖走三千多億，甚至又要修補上次他們寫錯的地方，完全無視財政紀律。

沈伯洋指出，藍白第二個做的，就是在多年以來做了年改的方案，為了也都是我們的財政的健康、不讓年改基金破產。而對藍白而言最重要的並不是這個公平正義，而是要把錢給特定的族群，把錢拿去給退休軍公教和眷村，這就是他們在做的事情。沈伯洋也指出，藍白還要癱瘓民主制度，除了濫用權力外還想破壞選舉制度。從之前的不在籍投票一直到恢復公投綁大選，還包含立法院可以直接提出公投且中選會不能拒絕等修法，正躺在立法院。

沈伯洋直言，如果傅崐萁的「野望」就是帶立委到中國，如果他們要任何公投案跟大選綁在一起，比如「在對等尊嚴之下，是否授權立法院跟中國談和平協議」，請問該怎麼辦？更不用說藍白可能提出「總統二輪選舉」等，前置作業就是公投法修法。

范雲指出，藍白還修《眷改條例》實質傷害了土地正義。藍白將歷史扭曲，變成是少數人的特權。而藍白修法的理由早就被大法官認定是特權扭曲。「任何政黨選擇站在特殊利益跟特權上，就是站在年輕世代、土地正義的對立面」。而藍白修改《公共電視法》，以文化部提不出董監事人選為由，刪除「原董事延任條款」。藍白不僅杯葛文化部提出的人選，又刪除延任條款，實質癱瘓公視的治理架構。

張雅琳表示，現在是「預算會期」而非法案會期，即便都明天都要是會期最後一天，還只想搞「違法法案大拍賣」。她批評，國民黨急著通過《黨產條例》，一直洗白救國團是「公益團體」。哪個公益團體可以像婦聯會在精華地段有一棟大樓？哪個公益團體可以像救國團在風景名勝區都有遊客中心？張雅琳續指，國民黨又稱救國團已經不隸屬於政府，難道可以把當年強佔納稅錢、強佔國家財產的部分輕鬆帶過？而過往婦聯會有「勞軍捐」，強迫人民捐款，更何況婦聯會大樓是蔣經國要國防部買的，哪個公益團體可以叫國家零成本送大樓？

張雅琳痛批，把這些錢拿回來，是希望可以還之於民，用在社福、TPass、營養午餐等。國民黨希望法案可以通過，就是為了今年的大選，讓藍營銀彈可以選舉。「國民黨的所作所為，就是搶人民納稅錢來發自己的『新春大紅包』」。

