轟！疑電線走火 彰化透天厝濃煙竄天

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化縣花壇鄉金墩村1棟3樓加蓋透天厝民宅今天(8日)突然發生大火，火勢一度相當猛烈，現場濃煙竄天，消防局據報派出21名消防員趕往現場，部署水線朝四面八方灌救，40分鐘後將火勢撲滅，消防員搶進火場發現2樓燒得一片焦黑，所幸屋內人員均已逃出無人員傷亡，據居民表示是電線年久失修導致電線走火釀災，消防局還要進一步釐清。

這起民宅火災發生在今天上午10點多，現場為2樓磚造建築物，頂樓鐵皮加蓋，2樓起火燃燒，火勢一度相當猛烈，在東北季風助長下濃煙竄天，消防局據報派出各式消防車10輛、救護車1輛、消防人員21人趕往現場搶救，現場由彰化分隊長楊師融坐鎮指揮；消防員部署水線朝四面八方射水，不久即將火勢控制，40分鐘後將火勢撲滅。

