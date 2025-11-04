轟「綠的黑心與邪惡不是一般人能想像」 陳佩琪：此生永不再投民進黨

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（4）晚在臉書發文，她提到南門市場改建和大巨蛋兩件事，痛批民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，他們的眼界、肚量和心思就只有這樣，就是他們自己的權位和利益，並喊話「台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

柯文哲妻子陳佩琪4日晚間臉書發文要台灣人醒醒此生別再投給民進黨。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪提到，家人吃的三餐都是她親自去東門市場買的，也都自己下廚煮飯。她透露，住的地方若要去傳統市場買菜，南門市場有段時間在改建，臨時中繼市場搬來住家附近，那時也常去南門中繼市場採買，記得先生當市長時，很在意南門中繼市場的生意好不好，還常要我去幫忙拍宣傳廣告， 後來原大樓改建完畢，市場搬回原址，空出來的中繼市場，先生說規劃要讓東門市場改建時使用，結果呢…

陳佩琪表示，中繼市場的地是中央的， 中央說要收回自己使用，還說規劃都做好了，收回後沒三兩下就拆個精光。結果呢？ 幾年過去了，一塊地空盪盪地晾在那裡，任憑風吹、日晒、雨淋兼長野草，反正寧願再怎麼廢，就是不讓台北市使用，那天餐桌上跟先生談到這個，他不由得火冒三丈， 說更氣的還有這個…

陳佩琪指稱南門市場改建和大巨蛋這兩件事讓她痛批民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪指出，民進黨政府為了卡大巨蛋開幕，一個防火避難設備的審查章不蓋就是不蓋，拖了他1年10個月， 直到他們自己台北市長選輸了，才心不甘情不願蓋了章、讓下一任新市長去開幕，「這兩件事情，當時的內政部長和行政院長是誰，大家可以去查一下」。

陳佩琪都會不定期的在臉書發文。（資料照／中天新聞）

陳佩琪痛批，民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，他們的眼界、肚量和心思就只有這樣，就是他們自己的權位和利益，不只對付先生主政的台北市，甚至在中央掌權後，把台灣下一代的路愈走愈窄，愈走愈困難，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度、才肯罷休呢？最後她更喊話，「台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

