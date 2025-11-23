轟！緬甸再炸KK詐騙園區 數百名中國公民遭逮

緬甸軍政府近期大動作清剿KK詐騙園區，根據官方數據，緬甸聲稱已經炸毀180多棟建築物。（示意圖／Pexels）





緬甸軍政府近期大動作清剿KK詐騙園區，根據官方數據，緬甸聲稱已經炸毀180多棟建築物，還拘留1千多名從事詐騙的外國公民。

而最新針對詐團據點，執行爆破打擊行動的畫面也曝光。

瞬間竄出大量白煙，但這還只是第一波爆炸而已，鏡頭稍微拉遠來看，巨大的爆炸聲響後，眼前的建築物整個從中間塌陷，伴隨的濃煙更直往天空飄散，這裡是緬甸境內靠近泰國邊境的苗瓦迪鎮，遭炸毀的建築物正是惡名昭彰的KK園區，詐騙集團成員的據點之一，緬甸軍政府打詐強硬執法，還當場數百名從事詐騙的中國公民。

泰緬邊境居民：「每天都在炸，實在受不了，那種震耳欲聾的聲音。」

近來緬甸針對KK園區的打擊行動十分積極，爆炸聲響在泰緬便境地區不斷上演。

根據官方數據已經炸毀180多棟建築物，拘留1千多名從事詐騙的外國公民，同時還查獲2千多台電腦以及2萬多支手機，緬甸政府表示這些詐騙網絡不法所得高達數十億美元，面對詐騙集團依舊猖獗，打擊手段勢必不能鬆懈。

