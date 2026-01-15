「轟」一聲天降驚魂！台中大樓紅瓦圍欄暗夜崩塌 瞬間壓垮鐵皮屋頂

十多樓高的紅瓦圍欄毫無預警整面崩落。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕深夜一聲巨響，劃破寂靜的老市場，14日晚間11點多，台中市北區莒光新城眷村一棟大樓，十多樓高的紅瓦圍欄毫無預警整面崩落，重重砸向一樓住家，瞬間將鐵皮屋頂壓扁變形，碎瓦、磚塊四散噴濺，現場一片狼藉，所幸未釀傷亡，但現場仍令人怵目驚心。

從照片可見，原本架在一樓的鐵皮屋頂整片向下凹陷，屋頂上的冷氣壓縮機也被連根扯落、卡在扭曲的鐵皮上，水泥碎塊、紅瓦殘骸堆滿地面，宛如小型災難現場，一旁停放的電動代步車緊貼災區邊緣，僅差一步就遭波及，警戒線拉起，危險氣氛瀰漫整條巷道。

而事發地點位於莒光新城一心市場內，一樓住戶是一名80多歲獨居長者，事發當下人在屋內，所幸未遭砸中，經通知後由家屬緊急接走安置，崩落的紅瓦圍欄不僅壓毀該戶住家鐵皮屋頂，也波及隔壁水電行，幸好深夜市場早已休息，未釀成傷亡，否則後果不堪設想。

附近住戶說，當時只聽見「碰」的一聲巨響，震動之大彷彿爆炸，有人從睡夢中驚醒，以為發生車禍或重物墜落；走出查看時，現場煙塵瀰漫、能見度低，一度誤認是冷氣外機從高樓掉下來，直到天亮後才赫然發現，竟是整面高樓紅瓦圍欄崩落。

當地居民指出，該社區屋齡老舊，過去時常發生磁磚掉落情形，牆面也張貼警示告示，提醒行人注意，卻未料這回不是零星掉落，而是整片結構脫落，由於該處白天常有長輩聚集聊天休息，若發生在白天人潮時段，恐釀成重大死傷，想到仍讓人背脊發涼。

紅瓦圍欄瞬間將一樓鐵皮屋頂壓扁變形。(記者許國楨攝)

現場已拉起封鎖線。(記者許國楨攝)

