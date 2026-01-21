轟！計程車噴火司機腿軟 警拉一把救離火海

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化市昨天(20日)晚間發生一起離奇火燒車，1輛計程車在路邊怠速期間竟突然噴火，火勢迅速蔓延，原本在車內休息的司機趕緊開門跳車逃命，不料卻突然腿軟趴在車旁，就在即將被大火燒到之際，彰化警分局兩名員警巡邏行經該處，火速上前將司機拉開遠離火場，消防局據報派員趕往灌救，整輛車被大火吞噬，30分鐘後火勢撲滅，惟計程車已燒成廢鐵，所幸司機並未受傷；起火原因由消防局釐清中。

計程車司機向警方表示，昨晚他開車途中突覺身體不適，遂把車停在彰化市彰興路一段和金馬東路旁草地，車輛怠速在車內休息，沒想到休息到一半突然聞到燒焦味，才發現整輛車已燒起來，強忍身體不適爬下車，但爬到車門旁實在是爬不動，還好有員警把他拉開，否則後果不堪設想。

警方則指出，昨晚9點多大竹派出所警員賴柏誠、實習生廖益慶執行勤務行經彰化市金馬東路時，發現對向路旁1輛計程車起火燃燒，警方火速趕往現場，發現車輛左後車門處地面倒臥1名男子，趕緊將他拉開，遠離火燒車。該輛計程車停在該處已2小時，研判是停在草地上且車輛怠速溫度過高引燃雜草火勢進而火燒車。

消防局據報派出消防車3輛、救護車1輛、消防人員9人趕往現場灌救，現場由東區消防分隊長林聖偉指揮搶救。消防員部署水線朝火燒車灌救，約30分鐘後將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵。

