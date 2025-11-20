轟「賴皇帝欺負小陸配」 國民黨將修法增「防小人條款」

國民黨立法院黨團今（20）日召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，針對陸配參政權問題提出修法方向，擬在《國籍法》中新增「防小人條款」，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。國民黨團批評賴清德政府「拿大砲欺負小陸配」，並指責內政部長劉世芳曲解法律，違憲打壓陸配參政權。

(圖/截自國民黨立院黨團臉書影片)

國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥及立委涂權吉等人在記者會上表示，中華民國憲法保障人民參政權，不容賴政府踐踏。傅崐萁指出，前花蓮學田村長鄧萬華和前南投縣議員史雪燕，都是依照《憲法》增修條文、《兩岸人民關係條例》的規定，入籍台灣滿10年後取得參政資格，劉世芳卻扭曲法律解釋，用《國籍法》否定《憲法》。

羅智強表示，民進黨違憲打壓陸配，最早是由民進黨立委沈伯洋提出陸配必須放棄對岸國籍才能參政的主張，內政部則依此邏輯要求當選公職的陸配放棄外國國籍，否則解職。他強調，《憲法》增修條文明確將中華民國區分為自由地區和大陸地區，授權訂定《兩岸人民關係條例》處理兩岸特殊狀態，「在憲法之下，大陸地區不是外國，根本沒有國籍法適用問題」。

史雪燕。(圖/中天新聞)

鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解除花蓮村長職務，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。但內政部長劉世芳表示，《國籍法》第20條規定，擔任民選公職者1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

對此，羅智強宣布國民黨團將提出修法，直接修訂「防小人條款」，明定陸配參政權不受《國籍法》規範，「這是國民黨堅定的立場」。他呼籲民進黨不要再「亂搞」。

鄧萬華。(圖/中天新聞)

史雪燕在記者會上表示，陸配遭民進黨欺負已造成族群恐慌，政府曲解《兩岸人民關係條例》，以《國籍法》套在陸配身上非常不公平，「現在是鯊魚對著小蝦米，真的不知道如何應對」。

鄧萬華則感嘆：「不懂為什麼要針對我，難道是因為我身在偏遠山區？」她透露，現在半夜還有「青鳥」、「黑熊」要她滾回大陸去，「但自己為丈夫、為公婆、為孩子努力，到底哪一點不符合台灣媳婦？」

傅崐萁強調，《兩岸人民關係條例》規定很清楚，在國家尚未統一前，台灣地區、大陸地區都屬於中華民國。他批評劉世芳「不學無術」，並表示國民黨團會積極提出修法補正《國籍法》相關漏洞，「讓民進黨沒有耍猴戲的舞台跟空間」。他表示，守護台灣、推動兩岸和平是全民期待，國民黨會全力肩負責任。

