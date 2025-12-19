轟「超級違憲判決」！羅智強：成賴清德「籌安會」

憲法法庭今天（19日）判決《憲訴法》修正條文違憲，引發軒然大波。國民黨立委羅智強痛批作成判決的5名大法官，猶如民國初年助袁世凱稱帝的「籌安會」，迫不及待要跟賴皇帝宣誓效忠，還做出超級違憲判決。

羅智強。（圖／中天新聞）

針對憲法法庭判決結果，國民黨立院黨團下午緊急召開記者會，羅智強在記者會上表示，「賴清德變袁世凱，大法官成籌安會，有一個想要當袁世凱的賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會呢？1915年袁世凱想要當皇帝，有六位這個政界人士組成籌安會，公開的支持呼籲袁世凱當皇帝；我們現在時代進步了，更絕了，大法官五個人就變籌安會了，袁世凱當皇帝還找六個人。現在我們的賴清德當皇帝五個人籌安會就可以了。」

羅智強指出，8位現任大法官中，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美大法官認為提出了不同意這五位大法官判決的公開法律意見書，直指這樣的憲法法庭沒有依法合法組成，做成的判決，合法性當然就要受到嚴重的質疑。做成判決的這5位的大法官，公然違法，在另外3位大法官都已經站出來反對的情況之下，做出真正違憲，還誣指立法院違憲的超級違憲判決，「是大法官自己在違憲做判決！」

翁曉玲、羅智強砲轟憲法法庭。（圖／國民黨團提供）

「這真的是中華民國憲法之恥！」羅智強說，這5位大法官，迫不及待要來跟賴皇帝宣誓效忠，告訴大家，「皇上免驚，不但你可以不執行、不副署，不公布法律，放心，有我們籌安會在，立法院或者所有的法律，我全部宣布違憲，所以賴皇帝，你可以安心在龍椅上，因為籌安會保駕護航，不用擔心。」

憲法法庭判決憲訴法修法違憲，引發爭議。（圖／中天新聞）

羅智強說，國民黨嚴厲譴責這5位違法判決的大法官。我們對於賴清德總統的彈劾已經啟動了，也要把這5位大法官的行徑告訴國人，「是滿朝賴皮的官員，用那種死豬不怕滾水燙的違憲精神，然後開始為賴清德來鋪一個大皇帝的紅地毯，我們會走進全國告訴全國人民，現正時刻，守護憲法，人人有責。」

