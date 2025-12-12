轟-6K都來了！參謀總長急入衡山指揮所坐鎮

▲具有核打擊能力的轟-6K，此次也現身聯合戰備警巡。（示意圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國近日在台海與印太一帶動作頻頻，本週內已第二度啟動「聯合戰備警巡」，繼10日執行「遠海長航」後，今（11）日又派出大批艦機，以演訓之名在台灣北部、中部、西南與東部海空域活動、擾動周邊情勢。另有消息指出，為緊盯共軍動態，參謀總長梅家樹已進入衡山指揮所坐鎮。

國防部指出，從今日上午9時05分開始，陸續偵獲中共殲-10、轟-6K、空警-500等各型主輔戰機與無人機共27架次出海，其中22架次跨越海峽中線及其延伸線，侵入我北、中、西南及東部空域，並與共艦配合，藉「聯合戰備警巡」名義騷擾周邊海空域。

其實早在10日，共軍就已調度殲-16、轟-6K等主輔戰機及無人機共8架次，越過中線及延伸線，深入我西南、東南空域前往西太平洋，執行「遠海長航」訓練。

值得關注的是，具有核打擊能力的轟-6K，此次也現身戰備警巡，代表北京對台軍事施壓的力道仍在增強。據了解，梅家樹已進入衡山指揮所督軍，引發外界揣測台海局勢是否進一步升溫？軍方人士則表示，在共軍展開此類聯合戰備警巡時，參謀總長或副參謀總長進駐衡山指揮所，本屬標準程序。

此外，中共日前才傳出殲-15曾以「雷達照射」鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，這一舉動在軍事上被視為開火前的最後環節，使得日中關係持續緊張；如今台海也連續兩天不平靜，國防部重申，國軍已透過聯合情監偵手段嚴密掌握動態，並派遣任務機、艦及岸置飛彈系統妥善因應。

