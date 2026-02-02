轟-6K飛越黃岩島演習區！退役少將揭菲國禁航區致命破綻

菲律賓日前在南海黃岩島（又稱民主礁）周邊海域劃設演習區，而中國大陸解放軍南部戰區於1月31日發布訊息指出，已在相關海空域實施戰備警巡；中國大陸官媒更披露，解放軍轟-6K轟炸機直接飛越菲方所劃設的演習空域，釋放強烈政治與軍事訊號。對此，退役少將栗正傑1日就表示，菲方不僅劃設禁航區，範圍甚至延伸至國際航線，導致多數國際航班被迫繞道，勢必引發國際航空業不滿。

栗正傑1日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，菲律賓此舉可說是「異想天開、不自量力」。他直言，菲方不僅劃設禁航區，範圍甚至延伸至國際航線，導致多數國際航班被迫繞道，且禁航時間長達70天，初估將使航空公司平均增加約300萬美元的燃油成本，勢必引發國際航空業不滿。

栗正傑進一步批評，菲律賓將禁航區劃設至黃岩島上空，更是觸及中國大陸主權，「劃到中國領土上空，卻宣稱是自己的禁航區，解放軍對此是可忍孰不可忍。」他反問，菲律賓若真有能力，是否敢對進入禁航區的軍機採取擊落行動？面對解放軍殲-16、蘇愷系列戰機，菲方根本無力對抗。

他指出，解放軍以轟-6K轟炸機直接飛越演習區上空，就是最直接的回應，「等於是當場打臉菲律賓」，也清楚證明該禁航區只是紙上談兵，毫無實際管制能力。栗正傑強調，軍事實力講究「兵在精不在多」，菲律賓此舉不僅無法嚇阻，反而暴露自身不足。

