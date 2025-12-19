轟5大法官判憲訴法違憲「扯爆」！律師：憲法法庭成憲政怪獸

憲法法庭今對《憲訴法》修正條文作成判決，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力。對此，律師葉慶元直呼「扯爆！」，並指此舉恐讓憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元。（圖／中天新聞）

「扯爆！」對於憲法法庭判決《憲訴法》修正條文違憲，葉慶元在臉書發文表示，5名大法官違法進行憲法解釋，直接宣布憲法訴訟法修正條文違憲無效，「果然司法之權操諸君上！」

憲法法庭宣布憲訴法修法違憲。（圖／中天新聞）

葉慶元指出，我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官……組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。也因此，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

憲法法庭判決憲訴法違憲，引發爭議。（圖／中天新聞）

葉慶元還說，違法做成114年憲判字第1號無效判決的5位大法官，沒有一位是公法背景。

