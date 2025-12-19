轟5大法官「球員兼裁判」 柳采葳：甘為民進黨鷹犬

國民黨議員柳采葳痛批，「大法官球員兼裁判，司法權成民主太上皇」，本來應該是守護民主憲政的守門人，卻變成監守自盜、引威權統治入關的吳三桂、民主制度崩壞先鋒衛兵。（本報資料照）

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，判決《憲法訴訟法》違憲、立即失效，回到修法前狀況。由於現有8位大法官中僅5位參與評議，遭藍營批評違反原先《憲訴法》規定的現有總額三分之二以上參與評議的規定。 國民黨議員柳采葳痛批，「大法官球員兼裁判，司法權成民主太上皇」，本來應該是守護民主憲政的守門人，卻變成監守自盜、引威權統治入關的吳三桂、民主制度崩壞先鋒衛兵，民進黨一再跨越民主紅線，人民只能選擇不斷地怒吼，讓獨裁者夜不成眠。

廣告 廣告

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決但，憲法法庭今天判決違憲、立即失效，回到修法前狀況。

柳采葳直言，民主制度的崩壞，接二連三，中華民國的憲政制度，在民進黨眼中難道真的一文不值嗎，就在幾天前，毫無民意基礎的行政院長卓榮泰，可以拒絕副署執行立法院的法案，今天僅有5位的大法官，竟然推翻了國會三讀通過的法案。

柳采葳說，過去這幾年，大法官屈從行政單位的意志，逾越司法權限，傷害立法監督的權力，不但是綠色執政日常，更是民進黨可以有恃無恐，持續行政霸權的最重要原因。賴清德總統上任後，朝小野大，繼續提名政治色彩明確的大法官，不願意跟在野黨溝通大法官人選，國會所提的憲法訴訟法，意在讓大法官的判決更加穩定，而大法官卻在最不穩定，人數完全不足的狀況下，做出最極端的判決，繼續甘為民進黨鷹犬。

【看原文連結】