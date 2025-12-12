轟RDX標案福麥神隱 凌濤：1.25兆國防特別預算別想過

照片來源：凌濤臉書

桃園市議員凌濤繼昨（11）日連續兩度抨擊國防部5.9億「旋風炸彈」RDX原料標案後，今（12）日上午再轟第三炮，點名福麥國際室內裝修公司負責人至今神隱、僅由國防部長顧立雄出面「護航洗地」。他痛批這起由「馬桶廠商買軍火」的採購案，根本是「高登小吃店」16.9億快篩與「超思」巴西雞蛋案翻版。

談到時值1.25兆國防預算特別條例審查，凌濤強調，美方盼1.25兆國防特別預算過關、提升台灣防衛能力，但他認為「應先警告總統賴清德不要亂搞」，若賴總統仍不下令徹查疑似量身打造的標案，1.25兆國防特別預算條例就別想通過。

凌濤舉過去高登小吃店承攬16.9億元快篩案為例，批評時任衛福部長陳時中以「介入正常商業活動並不好」為由替業者護航；超思巴西雞蛋案中，時任農業部長陳吉仲開直播、開記者會稱這是「公私部門共同合作的最佳經驗」，最後卻是秦語喬的一人公司遭起訴。他強調，當時護航的陳吉仲，還欠國人一個道歉。

凌濤批評，這次顧立雄出來護航福麥，稱福麥擁有「國際貿易類別」、商業登記有「化學原料批發」，符合規定可以得標，卻忽略外界質疑業者「毫無軍火經驗、也未有任何檢核」，整起採購疑似量身打造。在他看來，國防部長與先前的衛福部長、農業部長如出一轍、根本複製貼上，難免讓人懷疑又是護航標準SOP。

凌濤指出，這起馬桶廠商買軍火的5.9億標案，連多位綠營民代、偏綠媒體人都通通看不下去，但至今賴清德神隱、福麥公司對外只以「上面的事」4字帶過，負責人消失未說明，檢調單位則觀風向不動如山」。他警告，這樣的利益結構只會造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴總統把顧立雄當防火牆，顯然是遠遠不夠。

