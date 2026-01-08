辛伯毅在哪？網友推算「漂移軌跡」 國防部：搜救不限72小時

即時中心／張英傑報導

空軍一架F-16V戰機在6日晚間執行夜訓時在花蓮外海失事，飛官辛柏毅失聯，目前國軍與海巡單位全力搜救，熱血網友也想幫忙！粉絲專業「Taiwan Adiz」今（8）日凌晨貼出一張網友以「OpenDrift」推算出來的漂流點，提供搜救單位參考；據了解，8日搜救人力將大幅增加，預計會投入空軍18架次、海軍2艘，陸軍部分，岸巡170人，出動輕、中型戰術輪車44輛次，內政部空勤總隊出動2架次。





為找到失聯飛官辛柏毅，國軍與海巡單位不畏強風巨浪，徹夜搜救。臉書粉絲專頁「Taiwan Adiz」今日貼出一張網友以「OpenDrift」推算出來的漂流點，提供搜救單位參考。

粉絲專頁提出意見，「這是網友推算出來的漂流點，如果是直衝入海，那麼碎片在海上也是一片」。

國防部則指出，今（8）日規劃投入空軍18架次、海軍2艘，全力搜救；空軍督察長江義誠表示，將以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜尋，目前還沒收到相關殘骸或跡證。他強調，搜救不受限72小時。

