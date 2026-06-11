辛叡恩認證男神身材！李宰旭被讚：穿什麼都好看

李宰旭（右）、辛叡恩（左）主演《醫到孤島愛上你》收視亮眼。（圖／Disney+ 提供）

由李宰旭、辛叡恩領銜主演的 Disney+ 浪漫醫療韓劇《醫到孤島愛上你》自開播以來口碑爆棚，收視率呈現完美上升曲線。不僅穩坐Disney+台灣收視前三名，本週播出的第 3、4 集更在韓國創下 5.2% 的亮眼佳績，成功刷新自身最高收視紀錄！

劇中，李宰旭飾演的傲嬌醫師「都志義」與辛叡恩飾演的怪力護理師「陸遐俐」，在物資稀缺的「平同島」衛生所內，攜手克服重重急救難關而暗生情愫。兩人相伴共賞絕美夜景與螢火蟲，曖昧氛圍滿點；然而，本島醫生群組卻傳來陸遐俐是「醫生勾魂女」的流言，暗示她專與醫生搞曖昧，讓都志義遲遲不敢表露心意。在最新劇情中迎來驚險轉折，都志義在暴風雨中搶救女童，竟不慎墜入深海生死未卜，讓大批粉絲揪心不已、紛紛敲碗後續。

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而兩位主演日前接受韓媒訪問時，也展現了絕佳的私下默契，辛叡恩大讚李宰旭不只是傑出的演員，更擁有模特兒般的完美體格：「他穿醫生袍或私服時身型都非常好看，是個才華洋溢的人。」李宰旭則笑稱辛叡恩完全不像外表那般拘謹：「一開始以為她是害羞的貓咪，後來發現根本是世界上最活潑的貓咪，只要有她在，片場氣氛就超級好！」

談及拍攝花絮，兩人皆笑稱真實性格與劇中角色有著極大反差。辛叡恩飾演的陸遐俐是個每天下班都要去雜貨店掃貨的「啤酒狂」，但現實中的她其實滴酒不沾，反而把拍戲當成海鮮大餐：「我超愛螃蟹和蝦子，在島上幾乎每天都在吃！」而劇中傲嬌膽小的李宰旭，私下卻非常陽光大方，甚至極度享受海島生活。辛叡恩爆料：「有次看到海邊有個像村長老爺爺的人在拿釣竿釣魚，走近一看竟然是李宰旭！他真的很懂得享受人生。」

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