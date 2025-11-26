辛巴威掘井人 朱金財分享慈濟事
非洲國家辛巴威，生活貧困、連水都不易取得，需要用水時，不是用路邊髒水，就是要冒著被野生動物攻擊的危險去取水。看見當地狀況，2013年，慈濟志工朱金財和太太李照琴，開始在當地做掘井人，同時也供應熱食。今天他們回來台灣、到桃園靜思堂，和上人分享這12年的故事。
辛巴威慈濟志工 朱金財：「那水是非常髒 基本上是黑色的，家長就拿兩層布(過濾)，就用這些煮他們的主食。」
只能用驚呆了、來形容的畫面，深深烙印在慈濟志工、朱金財心中，回台灣和上人報告，決定在辛巴威做掘井人。2013年至今，共新建或修復了4205口井，地點大多選在學校或醫療機構附近。
辛巴威慈濟志工 朱金財：「學校有的動輒一千 兩千人，甚至更多 那最少也有三百 四百人，每一天 校長會指派一個年級，全部去拿水，可能是要走三公里 五公里，然後回來就是十公里，那基本上 他就不用上課了。」
有了水之後，接著再一周六天供應熱食，十多年來，每天至少供餐1萬7千人。志工發現一位65歲視障阿媽，和兩位孫女相依為命，但一位小兒麻痺、不良於行，另一位也患有癲癇，每次領餐都是考驗。
辛巴威慈濟志工 李照琴：「如果去我們的供食站，要排隊排很長，太陽晒 可能太熱還是怎樣，就會暈倒，之後 我們志工知道有這個情形，所以每次她一來，就會帶她去排在最前面，先把餐點給他 叫她坐下來吃，吃一吃再(把熱食帶)回去。」
證嚴上人開示：「他所做的事，我們真的是想像不到的困難，但是從他們夫妻說出來 好像輕鬆，(當地)一個省 就整個台灣都包含，你想 10個省 就10個台灣那麼大，那裡不是只是說 東西送過去，你們有人負責嗎 大家去負責，不是，他是一家一戶去看 。」
辛巴威和台灣相隔一萬一千公里，語言也不同，一顆愛人的心，讓彼此沒有隔閡。
辛巴威慈濟志工 李照琴：「每次我去，(視障阿媽)她會聽我的腳步聲，我遠遠就說 ，阿媽 上人又叫我來看你了，她就一直哭，她就開始哭 說說感恩上人 謝謝上人。」
「感恩上人，上人我愛你。」
"天琴"形成 對台無直接影響
不約而同的超能力 匯成光復一道光
