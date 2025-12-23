辛曉琪不捨音樂人好友屠穎 登台前哭腫眼睛

（中央社記者王心妤台北23日電）歌手辛曉琪今天出席明年在北流的「好好愛此刻」演唱會記者會，她透露已故音樂人屠穎本來是音樂總監，當時收到好友過世的消息哭了許久，連妝髮師都要幫她冰敷才能消腫。

辛曉琪今天出席記者會表示，這次是首次以個人專場的形式登上台北流行音樂中心開唱，心情上很開心也很期待，過往常聽到歌迷說聽不夠，很期待能再把一套新的巡迴帶給大家。

辛曉琪表示，演唱會名稱經過許多討論，但這幾年歷經親近的朋友、音樂人朋友離開，「這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」演唱會名稱便因此訂下，希望藉此提醒每個人活在當下。

廣告 廣告

辛曉琪會後受訪表示，當時得知屠穎過世時正好是在中國演出前，一度哭到眼睛腫起來，「但馬上要妝髮，只能哭完之後冰敷、熱敷一起來。」她也提到招牌歌「味道」就是屠穎編曲的作品，當時唱到這首時還能控制情緒，但唱到「領悟」時真的很難過，「以前屠老師一個人做就好，現在我可能要自己多想一點，頓時失去重心。」

另外，新生代歌手王ADEN演出時遇到女學生衝上台跳舞，掀起許多討論，王ADEN在台北跨年場的演出被取消。辛曉琪分享，曾遇過瘋狂粉絲衝上台搶麥克風，但印象最深刻的是遇過有名粉絲連續寄信一年，內文更寫到「我最近買了一個房子，把我們的新房佈置了我們的結婚照。」讓她相當害怕。

辛曉琪「好好愛此刻」演唱會將於明年3月28日舉行，門票將於26日中午開賣。（編輯：李亨山）1141223