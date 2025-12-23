辛曉琪做肺腺癌篩檢 為屠穎哭腫眼「永遠的音樂總監」

辛曉琪明年3月28日將舉辦「好好愛此刻」演唱會。寬宏藝術提供



辛曉琪出道40年，明年3月28日將在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會，今（12╱23）記者會上談到好友已逝好友、知名音樂人屠穎時說：「每次演唱會都是屠老師幫忙，他也說過〈領悟〉很難彈，所以我唱〈領悟〉的時候超級難過」。甚至哭腫眼，她說2人不只是工作上的夥伴，在生活上也是很好的朋友，「屠老師是永遠的音樂總監」。

屠穎11月1日在廣州健身房跑步機上跌倒猝逝，享壽62歲，辛曉琪不捨地說：「我在安排曲目、跟樂手老師討論或練唱時，尤其是我自己在家時特別難過，以前都是對屠老師1個人，現在自己要多想些，頓時失去重心，以前他是我很大的支柱，可是現在必須要想到很多面，頓時真的失去一個大支柱。」

被問是否有做健康檢查，辛曉琪透露有特別做肺腺癌篩檢，「固定半年都會驗1次血，建議大家可以做低劑量的核磁共振，12月初我去做了」。她也分享養生知道，「我覺得生活作息要正常，不熬夜、飲食要正常，其實飲食比運動更重要，吃錯東西會慢性發炎，很多時候身體的狀況都是慢性發炎造成的，其實年輕人也要注意，再加上一定要動，不能不動，我自己有深刻體會，身體真的會老老實實回饋給你，不動，小毛病會出來，運動後就會好」。

提到演唱會主題「好好愛 此刻」，辛曉琪感性地說：「其實一開始我們討論過很多不同的名稱和主題，但這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」演唱會門票12月26日中午12點於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商啟售。

