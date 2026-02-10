辛曉琪唱一半舞台狂晃…感應「已故屠穎來了」！追憶老友激動淚崩

記者徐珮華／台北報導

辛曉琪睽違10年重返馬來西亞雲頂開唱，7日在雲星劇場舉辦「我的歌・我們的青春」限定版音樂會，吸引來自香港、台灣、澳洲、新加坡、成都、廣東等地的歌迷齊聚，讓她直呼感動，「其實登台前非常忐忑不安，擔心多年沒來這裡，大家可能早就忘了我！沒想到一上台看到滿滿的歌迷及開心歡呼，真的很感謝大家沒有忘記我！」

辛曉琪舉辦「我的歌・我們的青春」限定版音樂會。（圖／雲凱娛樂提供）

辛曉琪除了狂飆多首經典情歌，更難得以粵語現場演唱許冠傑的〈浪子心聲〉，作為驚喜彩蛋獻給歌迷。此外，她也首次在演唱會演唱經典作品〈我也會愛上別人的〉，「這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，所以特別安排，當作送給歌迷驚喜的禮物！」

辛曉琪回憶起屠穎淚崩。（圖／雲凱娛樂提供）

辛曉琪也特別演唱由屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想到原本情緒穩定的她，一聽到前奏響起，思念瞬間潰堤，更在台上哭到不能自已，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。她坦言：「這場演唱會屠老師本來會到現場，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住（情緒）。」

值得一提的是，演唱〈空窗〉過程中，辛曉琪因為舞台搖晃導致耳環二度掉落，讓她直覺感應「應該是屠穎老師來看表演」。她透露前一天總彩排這首歌時，舞台就晃得很激烈，「當時都沒事，沒想到正式演出時卻掉了兩次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」

辛曉琪許願北流演唱會及新專輯一切順利。（圖／雲凱娛樂提供）

開唱當天適逢辛曉琪生日前夕，貼心的歌迷特別準備翻糖蛋糕為她提前慶生，她開心許願「希望3月28日北流演唱會十全十美，門票賣光光」， 也期盼正在進行的全新專輯一切順利。面對接下來的年假，她透露自己年前年後行程滿檔，彩排、錄音、新專輯同步推進，只能趁著短短5天的假期陪伴家人，笑說：「過年雖然可以好好小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接北流演唱會！」

