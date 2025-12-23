辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎

辛曉琪23日盛裝出席演唱會記者會。（趙雙傑攝）

「療傷天后」辛曉琪23日宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛 此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任音樂總監，卻不幸在上月猝逝，辛曉琪說，事發當天她在大陸有表演，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」

辛曉琪經典歌曲〈味道〉正是屠穎編曲，她當晚演唱時還算鎮定，但「唱到〈領悟〉我就不行了！內心很悸動，本來唱這首歌就會有很多情緒，每次演唱會都是屠老師幫我，我唱的時候超級難過。」

回想當年屠穎編〈味道〉時，兒子屠衡才2歲，如今屠衡已長大成人，去年在辛曉琪演唱會上，父子倆還一個幫她彈keyboard、一個彈吉他，「頓時失去一個重要的支柱」。辛曉琪這次演唱會命名「好好愛 此刻」，就是提醒自己也呼籲大家「愛要及時，珍惜當下」。

而辛曉琪前陣子高山症引發肺炎住院，已完全康復，她說，剛出院呼吸有一點卡，她開始食療、氣功，多方面保養。現在半年驗一次血都OK，月初也自費做了低劑量肺部核磁共振，檢查結果「滿好的」。

她分享養生之道，「生活作息要正常，飲食比運動還重要」，近來也在籌備新作品，首次登上北流開唱，不僅希望帶給大家溫暖，也預告會在明年3月28日這天搶先跟大家分享新歌，演唱會門票12月26日中午啟售。