辛曉琪憶亡友落淚！「耳環無預警二度掉落」：他來了

辛曉琪相隔10年赴大馬雲頂開唱。（圖／雲凱娛樂提供）





辛曉琪相隔10年赴大馬雲頂開唱「悲喜交加」，憶音樂總監屠穎眼角失守淚灑舞台的她，下一秒獲獲歌迷集體驚喜慶生，在生日前夕開心收下10顆蛋糕的她許下心願：「願3/28北流演唱會門票完售、『十全十美』！」

療傷系情歌天后辛曉琪2026開春「驛馬星動」，甫宣告將於3月28日首度站上台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會的她上週末飛往馬來西亞雲頂開唱，提前為北流個唱暖身；這也是辛曉琪睽違十年重返雲頂辦個唱，現場吸引了來自香港、台灣、澳洲、新加坡、成都、廣東等地的歌迷齊聚，還發現許多「隱性歌迷」默默到場，讓她在台上直呼感動，更坦言：「其實登台前心情非常忐忑不安，擔心多年沒來這裡，大家可能早就忘了我！沒想到一上台看到滿滿的歌迷及開心歡呼，真的很感謝大家沒有忘記我！」

為了這場名為「限定版音樂會」，辛曉琪除了狂飆多首經典情歌掀回憶殺，更準備了兩首第一次在演唱會獻唱的歌曲當成限定驚喜彩蛋獻給歌迷；難得現場演唱粵語歌的她特別選唱了許冠傑的〈浪子心聲〉，笑說：「聽說他(許冠傑)四月要來雲頂開唱，剛好幫他暖身一下！」

另外一首自己的經典〈我也會愛上別人的〉則是出道以來第一次在演唱會上演唱，辛曉琪表示：「這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，所以特別安排，當作送給歌迷驚喜的禮物！」而有許多歌迷也期望3/28 北流演唱會也能開放點歌，讓一向寵粉的她決定：「台北場我們來加入點歌環節吧！」更預告：「屆時內容、服裝將與雲頂場完全不同，敬請歌迷期待！」

除了驚喜彩蛋盡出，辛曉琪在這次大馬雲頂的演唱會上特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想到燈光一暗、音樂一響，原本情緒穩定的她一聽到前奏想起讓思念瞬間潰堤，更在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。辛曉琪坦言：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住。」

值得一提的是，在演唱〈空窗〉這首歌的過程中，辛曉琪因為舞台搖晃導致耳環無預警二度掉落，讓她直覺感應「應該是屠穎老師來看表演！」她透露在前一天在舞台上總彩排這首歌時其實舞台就晃得很激烈，「當時都沒事，沒想到正式演出時卻掉了兩次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」也因為「掉耳環」這個小插曲，讓辛曉琪發揮臨場機智反應索性問歌迷「要戴一邊還是拿掉？」全場大喊「戴一邊」，導演也在耳機裡附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗得全場歌迷開心大笑。

除了給歌迷滿滿的驚喜，由於開唱當天適逢辛曉琪2/8生日前夕，貼心的歌迷特別準備了翻糖蛋糕為她提前慶生，事前不知情的她在講感謝名單時突然看到蛋糕被推上台，樂隊隨即演奏生日快樂歌，讓她又驚又喜，她還臨時邀請現場同為水瓶座的歌迷一起站起來同唱生日歌，氣氛溫馨感人，把歌迷當家人的她感動表示：「我跟歌迷就像是『雙向共赴』的陪伴關係，陪伴彼此度過人生重要時刻。」她更分享自己被歌迷封為是「好運吉祥物」，「聽歌迷說有人看完我的演唱會後考試順利、升職加薪，都說來聽我的演唱會之後會有好事發生！」

雲頂演唱會現場一共收到了10個蛋糕的辛曉琪直呼：「今年真的很豐盛！」提及生日願望，辛曉琪開心許下：「希望 3/28 北流演唱會十全十美，門票賣光光！」 同時她也期盼正在進行中的全新專輯一切順利。而面對接下來的年假，辛曉琪透露自己由於年前年後行程滿檔，彩排、錄音、新專同步推進，讓她只能趁著僅短短五天的假期用來陪伴家人，稍作休息的她計畫初六就回到工作崗位，辛曉琪笑說：「過年雖然可以好好地小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接3/28北流演唱會！」辛曉琪2026《好好愛 此刻》演唱會門票熱賣中，詳情請上寬宏售票系統查詢。



