辛曉琪提好友屠穎驟逝 當場爆哭到無法上妝

出道40年的辛曉琪，明年3月28日將登北流舉辦《好好愛此刻》演唱會。

出道40年的辛曉琪，今（23）日宣告明年3月28日將登北流舉辦《好好愛此刻》演唱會，提到音樂人好友屠穎上個月驟逝，她得知消息時當場潰堤爆哭，哭到雙眼發腫，但礙於晚上有演出，只能靠冰敷與熱敷消腫，才能化妝登台演出。

在《好好愛此刻》演唱會籌備期間，她原找了屠穎當音樂總監，沒想到最後卻收到屠穎離世消息，讓她痛哭直喊：「怎麼會？」因她的金曲如〈味道〉、〈領悟〉編曲都出自屠穎之手，她坦言，演唱時會有很多複雜情緒，獨自在家練唱時更是難過不已，她說：「我以前對屠老師一人就好，現在不是，自己要多想一些，好像頓時失去重心，他是很大的支柱，只要屠老師在，一切就搞定」。

廣告 廣告

辛曉琪的金曲如〈味道〉、〈領悟〉編曲都出自屠穎之手。

演唱會主題訂為「好好愛此刻」，她感性說：「今年身邊有一些朋友和親近的音樂人，都非常突然地離開了。這些經歷讓我深刻體會到很多事情無法預料，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」

另外，辛曉琪之前去中國四川省的川西稻城亞丁旅行，當地海拔超過4000公尺，她事後突因高山症而引發肺炎，她說：「那時候剛出院，呼吸方面會有點卡，有開始保養，很認真食療、氣功，多管齊下。」不過她也嚇到，之後也不會再去川西。

辛曉琪之前去中國四川省的川西稻城亞丁旅行，因高山症因發肺炎，至今已痊癒。

談及新人王ADEN日前在校園演唱會中，遇到學生突然衝上台熱舞、影響演出情緒並當場臭臉以對，辛曉琪坦言，早年也曾遇過歌迷試圖衝上台，不過現場都有保全及工作人員及時制止，因此並未造成太大困擾。真正令她害怕的是曾有一名瘋狂粉絲一直寫信給她，內容還幻想住處是兩人婚房，詳細描述家中擺設與布置，並掛上兩人「結婚照」。

辛曉琪曾遭瘋狂粉絲騷擾一整年。

不僅如此，這名瘋狂粉絲還會事先預告自己將站在哪個位置，讓辛曉琪每次上台演出都膽戰心驚，只能提醒工作人員提高警覺，這樣的騷擾持續一年，但由於她不清楚對方身份，也無從報警處理。

更多鏡週刊報導

遭曖昧對象「斷崖式分手」 郭書瑤怨：以為在交往，該做的都做了

鍾瑶新書療癒讀者 「像是在書裡看見自己」

《人生只租不賣》神祕網友亮相！ 她當選最夯室友被嘲：根本想找傭人