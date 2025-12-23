辛曉琪曾遇瘋狂男粉恐怖騷擾 憶音樂大師屠穎「失去重心」

【緯來新聞網】辛曉琪真是好久不見，今（23日）舉辦記者會宣告2026年3月28日將在北流舉行《好好愛此刻》演唱會。出道近40年，她透路早期有男粉絲勤奮寫情書，內容越寫越誇張，幻想和她交往、結婚，甚至合成婚紗照，想到就毛骨悚然，最怕的就是「我在明、他在暗」，演出時會感到焦慮害怕，不知對方是否會有危險之舉。

辛曉琪演唱功力依舊好。（圖／娛樂中心攝）

演唱會以「好好愛 此刻」為主題，提及以此作為靈感的契機，辛曉琪感性地說：「其實一開始我們討論過很多不同的名稱和主題，但這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料。」



而這位親密如家人的音樂人，就是前陣子不幸離世的音樂大師屠穎。一直以來的音樂夥伴，本是照慣例會主導此次演唱會，但生命總是無常。提到對方離開那天，她正在中國有演出，突然接到噩耗、淚流不止，妝都花了、眼都腫了，「〈味道〉是屠穎編的，但我唱到〈領悟〉才不行了，我內心裡面是很激動」。

辛曉琪對身體保養很重視。（圖／娛樂中心攝）

想起每次的演出，屠穎宛如辛曉琪的定心丸，有他就安心。辛曉琪說：「每次演唱會都是屠穎幫我用，所以我真的很難過，我以前對他一個人就好，現在我要多想一些，頓時失去重心，本來我要怎樣屠老師在都會搞定，我現在要想到很多面，我失去很大的支柱，但相信他會希望我會把演唱會做好，樂手老師也都很幫忙。」



已經有幾年沒在台灣開大型演唱會，她認為：「畢竟這是專場，非常用心跟希望把演唱會做好。」狀態極佳的她，平時生活作息正常，也很控制飲食，當然固定運動也很重要，每半年就會驗血健檢，12月初還去做了肺部的檢查，一切都很好。《好好愛 此刻》門票於12月26日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

辛曉琪要開演唱會囉！（圖／娛樂中心攝）

