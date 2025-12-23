辛曉琪痛失音樂摯友屠穎「失去重心」 〈領悟〉唱不下去哭到眼腫

出道40年的辛曉琪將於2026年3月28日在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會，今（23）日記者會上她聊到音樂人好友屠穎日前離世，她得知消息時正準備演出，哭到眼睛腫到得冰敷。藉由演唱會主題，她希望藉此提醒自己和大家，要好好活在當下，把想說的話、想給的愛，在此刻好好完成。

辛曉琪今日表示，〈味道〉是屠穎由編曲，當時唱這首歌情緒還忍得住，但唱到〈領悟〉就唱不下去，她稱屠穎是很大的支柱，「每次演唱會都是屠老師幫忙，他也說過〈領悟〉很難彈，所以我唱的時候超級難過。以前都是對屠老師一個人，現在自己要多想些，頓時失去重心。」但還是得做好演唱會，「而且樂手老師們都很幫忙，大家也都會說，屠老師是永遠的音樂總監。」

辛曉琪難過思念音樂人好友屠穎。（圖／寬宏藝術）

關於演唱會歌單，辛曉琪也大方透露，基本上歌迷期待、想聽到的一定都不會少，但為了可以帶給大家新鮮感，有特別安排過去從來沒有在演唱會上唱過的作品。此外，日前宣布將在明年推出新專輯的她，也預告演唱會上會搶先演唱新歌。至於嘉賓人選，她直言因為這次真的有很多歌想唱，光是歌單就已經快唱不完了，所以決定把時間全部留給音樂和大家，就不另外邀請嘉賓。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導