辛曉琪痛失《領悟》編曲人屠穎哭腫眼 聞肺腺癌色變主動篩檢
〔記者陳慧玲／台北報導〕出道40年的辛曉琪將於明年3月28日在台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會，談到前陣子猝逝的傑出音樂人屠穎，難忘得知他過世消息當下正要為準備演出妝髮，結果眼睛太腫還得冰敷，儘管明年演唱會再也沒辦法由屠穎坐鎮，但辛曉琪和其他樂手都說心中要把屠穎當成「永遠的音樂總監」。
過去辛曉琪知名代表作《領悟》和《味道》都是由屠穎擔任編曲，兩人合作多年，辛曉琪說：「有點像家人的感覺。」對於屠穎離世，「不太敢相信是真的。」她記得屠穎說過，編曲《味道》的時候，兒子屠衡才兩歲，但去年辛曉琪演出時，屠穎和兒子都在台上，分別幫她的演出彈鍵盤和彈吉他，辛曉琪說：「我真的是從小看屠衡長大的。」
近期不少名人傳出罹患肺腺癌，辛曉琪說前陣子也在朋友介紹下去做低劑量檢測，所幸身體狀況好，不用擔心，她說：「我固定半年驗血也都OK。」她的養生之道就是注意飲食，「生活作息正常不熬夜，飲食重要，比運動重要，吃錯東西會慢性發炎。」
此次辛曉琪演唱會以「好好愛此刻」為主題，她感性談到：「這幾年，尤其是今年，身邊有一些朋友，還有很親近的音樂人，都非常突然地離開了，這些經歷讓我真的很深刻地體會到，很多事情是無法預料的，明天會發生什麼，我們誰都不知道，更加覺得愛要及時。」
辛曉琪演唱會門票將於12月26日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。
