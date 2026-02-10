辛曉琪相隔10年重返雲頂 淚憶已故音樂人屠穎「悲喜交加」

辛曉琪日前在馬來西亞雲頂開唱。雲凱娛樂提供

療傷系情歌天后辛曉琪暌違10年重返馬來西亞雲頂開唱，一站上舞台就情緒潰堤！她在演唱會上追憶已故音樂總監屠穎，唱到一半忍不住淚灑舞台，全場跟著紅了眼眶；沒想到下一秒又被歌迷集體驚喜慶生，10顆蛋糕齊上陣，氣氛從催淚瞬間切換成歡樂派對，讓她直呼：「真的悲喜交加！」

辛曉琪上週末飛往雲頂開唱，吸引香港、台灣、新加坡、澳洲等各地粉絲朝聖。她坦言多年沒來相當忐忑，「很怕大家忘了我」，沒想到一出場就看到滿場歌迷熱情歡呼，感動到差點失守。寵粉出名的她誠意滿滿，狂飆〈味道〉等經典情歌掀回憶殺、準備兩首「演唱會首唱」當彩蛋，更當場宣布台北場將加入「點歌環節」，預告服裝、內容全面升級。

台上淚崩演唱會一度喊卡

演唱會最催淚時刻，莫過於唱到屠穎重新編曲的〈自私〉。燈光一暗、前奏響起，她思念湧上心頭，當場淚崩唱不下去，連樂手、導演都紅了眼眶。更玄的是，唱〈窗外〉時耳環竟兩度掉落，她笑說：「應該是屠老師來看我！」臨場問粉絲「要戴一邊還是拿掉？」全場齊喊「戴一邊」，她索性單邊耳環唱完全場，意外成為最可愛插曲。

此外，當天正逢她生日前夕，歌迷秘密準備10顆蛋糕突襲慶生，樂隊立刻奏起生日歌，全場大合唱。辛曉琪驚喜到說不出話，還邀請水瓶座粉絲一起同歡，感性表示：「我們是雙向奔赴的陪伴。」她笑稱自己被封為「好運吉祥物」，不少歌迷看完演唱會後升官加薪、考試上榜，最終在歡樂氣氛中，為演出留下美好回憶。

