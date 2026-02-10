辛曉琪睽違十年雲頂開唱 感念已故音樂總監淚灑舞台

辛曉琪在雲頂開唱，憶起已故音樂總監屠穎不禁落淚。（雲凱娛樂 提供）

辛曉琪睽違十年重返馬來西亞雲頂開唱，心情複雜，既興奮又感傷。她憶起已故音樂總監屠穎，在演唱重新編曲的〈自私〉時，不禁淚灑，連台下樂手和導演都紅了眼眶。辛曉琪坦言，原本不想在歡樂的演唱會上追念屠老師，卻在音樂響起的一瞬間，思念湧上心頭，無法自已。

演唱會上，辛曉琪除了演唱多首經典情歌，還帶來兩首首次在演唱會獻唱的歌曲作為驚喜彩蛋。她演唱了許冠傑的〈浪子心聲〉，笑說是幫許冠傑四月來雲頂開唱暖身；而自己的經典〈我也會愛上別人的〉則是出道以來首次在演唱會上演唱，是歌迷們在網路上敲碗已久的歌曲。辛曉琪也承諾，台北場的《好好愛此刻》演唱會將加入點歌環節，內容和服裝都會與雲頂場不同，敬請歌迷期待。

辛曉琪騤違十年重返馬來西亞雲頂開唱，帶來多首經典好歌。（雲凱娛樂 提供）

演唱〈窗外〉時，辛曉琪的耳環兩度掉落，她直覺感應是屠穎老師來看表演，因為前一天彩排時舞台就晃得很厲害，正式演出時掉落兩次，她覺得是屠老師給她的調皮小回應。因「掉耳環」機智反應，問歌迷要戴一邊還是拿掉，全場大喊「戴一邊」，導演也附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗樂歌迷。 開唱當天適逢她2/8生日前夕，歌迷準備翻糖蛋糕為她提前慶生，事前不知情的她驚喜地看到蛋糕被推上台，樂隊演奏生日快樂歌，她還邀請現場水瓶座歌迷一起同唱，氣氛溫馨感人，她感動表示：「我跟歌迷就像是『雙向共赴』的陪伴關係。」她也分享被歌迷封為「好運吉祥物」，有人看完演唱會後考試順利、升職加薪。雲頂演唱會現場收到10個蛋糕，辛曉琪直呼「今年真的很豐盛！」她許下生日願望，希望3/28北流演唱會十全十美，門票賣光光！同時也期盼全新專輯一切順利。

粉絲為辛曉琪準備了慶生的驚喜橋段，並留下大合照。（雲凱娛樂 提供）

由於年前年後行程滿檔，她只能趁著短短五天的假期陪伴家人，初六就回到工作崗位，她笑說：「過年雖然可以小放假，但飲食控管不能鬆懈，要保持好身材，用最好的狀態迎接3/28北流演唱會！」辛曉琪2026《好好愛 此刻》演唱會門票熱賣中，詳情請上寬宏售票系統查詢。

