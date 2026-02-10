辛曉琪睽違10年雲頂開唱 喜收10顆生日蛋糕

記者周毓洵／綜合報導

辛曉琪相隔10年重返馬來西亞雲頂開唱，一場「限定版音樂會」情緒起伏滿滿，既因思念已故音樂總監屠穎在台上淚灑舞台，也在生日前夕被歌迷集體驚喜慶生，當場收下多達10顆蛋糕；感動與歡笑交織的夜晚，讓她開心許下生日心願：「希望3月28日臺北流行音樂中心《好好愛此刻》演唱會門票完售，十全十美！」

辛曉琪2026年開春行程滿檔，甫宣布將於3月28日首度站上北流舉辦個唱，上週末便飛往雲頂暖身演出。這也是她睽違10年再度於雲頂開唱，吸引來自世界各地歌迷齊聚現場，甚至還有不少「隱性歌迷」現身支持，讓她在台上感動直呼：「其實登台前真的很忐忑，擔心大家早就忘了我，沒想到一上台看到滿滿歌迷，真的非常感謝。」

廣告 廣告

為了這場限定演出，辛曉琪除了連唱多首經典情歌掀起回憶殺，也準備了驚喜彩蛋。她首度在演唱會上演唱粵語歌「浪子心聲」，笑說是順便替即將來雲頂開唱的許冠傑「暖身」，而另一首「我也會愛上別人的」則是出道以來首次在演唱會演出，正是歌迷多年敲碗的心願歌單，「當作送給大家的驚喜禮物。」她也當場宣布，3月28日北流演唱會將加碼點歌環節，並預告內容與造型都會與雲頂場完全不同。

不過，全場情緒最濃的一刻，莫過於辛曉琪演唱由已故音樂總監屠穎重新編曲的「自私」。前奏一響，她情緒瞬間潰堤，在舞台上哭到停不下來，連控台導演與樂手們也紅了眼眶。她坦言，屠穎老師原本計畫到場，卻因意外缺席，「原本不想在這麼歡樂的場合特別提起，沒想到是我先hold不住。」

演出當天正好是辛曉琪2月8日生日前夕，歌迷事前偷偷準備翻糖蛋糕，當蛋糕推上舞台、樂隊奏起生日快樂歌，她又驚又喜，還邀請現場水瓶座歌迷一起站起來合唱。她感性表示：「我和歌迷是一種雙向共赴的陪伴關係，陪彼此走過人生的重要時刻。」更笑說自己被歌迷封為「好運吉祥物」，常聽到有人看完演唱會後考試順利、升職加薪。

一晚收下10顆蛋糕，辛曉琪笑說「今年生日真的很豐盛！」談到生日願望，她除了期盼全新專輯進度順利，也最希望3月28日北流演唱會門票完售。她透露過年僅有短短5天假期能陪家人，初六就會回到彩排與錄音工作，「飲食控管也不敢鬆懈，希望用最好的狀態迎接北流。」辛曉琪2026《好好愛此刻》演唱會門票現正熱賣中，詳情請上寬宏售票系統查詢。

辛曉琪雲頂開唱現場，歌迷驚喜為她慶生，辛曉琪許下生日願望，期盼3月28日北流《好好愛此刻》演唱會門票完售。（雲凱娛樂提供）

辛曉琪睽違10年重返雲頂開唱，吸引各地歌迷齊聚，現場氣氛溫暖感人。（雲凱娛樂提供）

辛曉琪宣告北流場開放「點歌橋段」。（雲凱娛樂提供）