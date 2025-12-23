辛曉琪遭騷擾1年嚇慘！私生飯「佈置婚房」預告盯場演出

辛曉琪將於北流舉行《好好愛 此刻》演唱會。（圖／寬宏藝術）





辛曉琪今（23）日出席《好好愛 此刻》演唱會記者會，首次以個人專場形式將在北流開唱，要讓歌迷們聽好聽滿！談到新生代歌手王ADEN遇粉絲衝上台熱舞，他蹲在角落擺臭臉，事後發影片遭疑「公審未成年」慘丟跨年表演工作；辛曉琪也分享，曾遇「私生飯」狂粉騷擾的恐怖經歷。

「療傷天后」辛曉琪出道40年見過大風大浪，坦言也遇過粉絲想衝上舞台的狀況，但現場維安高度戒備，及時阻止對方上台搗亂；最恐的是有一名男粉絲寫信騷擾她一整年，從表達愛意到開始出現幻想買房、佈置新婚房、擺上婚紗照，令她直呼好恐怖。

早期大多是在百貨公司等開放空間演出，辛曉琪說看見對方在信上表示「會到場看她表演」，有一種我在明他在暗被鎖定的感覺，因為不清楚對方長相所以沒有報警處理，好險公司同事都提高警覺保護她，最後該名狂粉就消失了，好險沒有發生憾事。《好好愛 此刻》演唱會12月26日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。



