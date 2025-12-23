辛曉琪遭騷擾1年嚇慘！私生飯「佈置婚房」預告盯場演出
辛曉琪今（23）日出席《好好愛 此刻》演唱會記者會，首次以個人專場形式將在北流開唱，要讓歌迷們聽好聽滿！談到新生代歌手王ADEN遇粉絲衝上台熱舞，他蹲在角落擺臭臉，事後發影片遭疑「公審未成年」慘丟跨年表演工作；辛曉琪也分享，曾遇「私生飯」狂粉騷擾的恐怖經歷。
「療傷天后」辛曉琪出道40年見過大風大浪，坦言也遇過粉絲想衝上舞台的狀況，但現場維安高度戒備，及時阻止對方上台搗亂；最恐的是有一名男粉絲寫信騷擾她一整年，從表達愛意到開始出現幻想買房、佈置新婚房、擺上婚紗照，令她直呼好恐怖。
早期大多是在百貨公司等開放空間演出，辛曉琪說看見對方在信上表示「會到場看她表演」，有一種我在明他在暗被鎖定的感覺，因為不清楚對方長相所以沒有報警處理，好險公司同事都提高警覺保護她，最後該名狂粉就消失了，好險沒有發生憾事。《好好愛 此刻》演唱會12月26日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。
【更多東森娛樂報導】
●周慧敏「14歲兒子」逝世！她親手削髮揭近況：勇敢去愛
●楊丞琳開刀4個月現身！認「數度崩潰大哭」：不再勉強自己
●「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 110
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 58
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 13
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 9 小時前 ・ 32
郭書瑤自爆遭曖昧對象「斷崖式封鎖」內心受傷：該做的都做了
郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤在劇中因為報復渣前任爆紅，與姚淳耀有著微妙的曖昧氛圍。戲外，郭書瑤已經單身7年，中間一度遇到不錯的約會對象，卻被對方斷崖式斷聯，「約會該做的事情都有做啊，但一場空。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 7
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 32
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！
娛樂中心／江姿儀報導37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。民視 ・ 7 小時前 ・ 4
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 19
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
炎亞綸自爆墊山根！遭醫生警告過頭成「納美人」
炎亞綸個人第七張專輯《Ikigai》在2025年底推出，他帶著這張歷時3年的作品和POP Radio《Fun Music》主持人Emily暢談心底話，透露近期最大的轉變是改變了網路使用習慣，曾經手機螢幕使用時間平均高達16小時的他，竟然忍得住2個月才更新Threads，對此，他表示「我覺得以前說得夠自由時報 ・ 13 小時前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 11 小時前 ・ 41