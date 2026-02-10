辛曉琪開唱思念亡友淚灑舞台 耳環驚傳「掉兩次」直覺：他來了！

辛曉琪因思念已故編曲大師屠穎瞬間潰堤，讓全場動容。（圖／雲凱娛樂提供）

辛曉琪睽違10年重返馬來西亞雲頂舉辦《我的歌·我們的青春》限定版音樂會，為回饋大馬歌迷，她特別獻唱從未在演唱會演出的〈我也會愛上別人的〉，並驚喜挑戰粵語歌曲經典〈浪子心聲〉，笑稱為4月將在同地開唱的許冠傑暖身。

辛曉琪睽違10年重返馬來西亞雲頂舉辦《我的歌·我們的青春》限定版音樂會。（圖／雲凱娛樂提供）

演唱會中最感人的莫過於追思已故編曲大師屠穎。當〈自私〉音樂響起，辛曉琪因思念瞬間潰堤，讓全場動容。神奇的是，在演唱〈窗外〉時耳環竟兩度無預警掉落，讓她感性直覺：「是調皮的屠老師來看表演了！」她發揮機智化解尷尬，索性「戴一邊唱到底」，展現天后臨場魅力。

大馬開唱適逢64歲生日前夕，歌迷驚喜推上翻糖蛋糕，讓辛曉琪感動表示與歌迷是「雙向共赴」的陪伴。被封為「好運吉祥物」的她，聽聞歌迷聽完演唱會後升職加薪，也開心許下願望：「希望北流演唱會十全十美，門票賣光光！」辛曉琪也透露年假將閉關備戰，以最佳狀態迎接3月28日的北流演唱會。

