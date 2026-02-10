辛曉琪雲頂開唱憶屠穎淚決堤 耳環二度掉落感應「他來了！」

辛曉琪在馬來西亞雲頂開唱，淚灑舞台。（雲凱娛樂 提供）

「療傷歌后」辛曉琪暌違10年赴大馬雲頂開唱，除了帶來經典情歌掀回憶殺，也特別演唱由已故編曲大師屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想到燈光一暗、音樂一響，原本情緒穩定的她一聽到前奏就思念故友瞬間潰堤，當場在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。

辛曉琪坦言：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住(情緒)。」全場用掌聲為她加油。

辛曉琪暌違十年在馬來西亞雲頂開唱。（雲凱娛樂 提供）

值得一提的是，在演唱〈空窗〉這首歌時，辛曉琪因為搖晃頭部導致耳環無預警二度掉落，讓她直覺感應「應該是屠穎老師來看表演！」她透露在前一天總彩排這首歌就覺得舞台在搖晃，「當時都沒事，沒想到正式演出時卻掉了兩次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」也因為「掉耳環」這個小插曲，她臨場機智反應索性問歌迷「要戴一邊還是拿掉？」全場大喊「戴一邊」，她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」，逗得全場歌迷開心大笑。

辛曉琪為大馬場準備了兩首驚喜彩蛋獻給歌迷，難得演唱粵語歌的她特別選唱了許冠傑的〈浪子心聲〉，笑說：「聽說他(許冠傑)四月要來雲頂開唱，剛好幫他暖身一下！」而另外一首自己的經典〈我也會愛上別人的〉則是出道以來第一次在演唱會上演唱，辛曉琪表示：「這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，所以特別安排，當作送給歌迷驚喜的禮物！」

辛曉琪在馬來西亞雲頂收到歌迷送的蛋糕相當驚喜。（雲凱娛樂 提供）

由於開唱當天適逢辛曉琪生日前夕，貼心的歌迷準備了翻糖蛋糕為她提前慶生，事前不知情的她在講感謝名單時突然看到蛋糕被推上台，又驚又喜，她邀請現場同為水瓶座的歌迷一起站起來同唱生日歌，氣氛溫馨感人。

她即於 3 月 28 日首度站上台北流行音樂中心舉辦「好好愛此刻」演唱會，生日前夕開心收下10顆蛋糕的她許下心願「願3／28北流演唱會門票完售、『十全十美』！」而歌迷期望北流演唱會能開放點歌，讓一向寵粉的她決定：「台北場我們來加入點歌環節吧！」更預告：「屆時內容、服裝將與雲頂場完全不同，敬請歌迷期待。」

