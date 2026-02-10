辛曉琪雲頂開唱淚憶屠穎 耳環二度掉落！感應「他來了」

辛曉琪睽違10年辛曉琪重返雲頂辦個唱。雲凱娛樂提供



辛曉琪日前赴大馬雲頂開唱卻「悲喜交加」，因想到已故音樂總監屠穎淚灑舞台，下1秒歌迷又為2月8 日將迎來65歲的她驚喜慶生，生日前夕收到10個蛋糕的她許願：「願3╱28北流演唱會門票完售、十全十美！」

睽違10年辛曉琪重返雲頂辦個唱，吸引來自香港、台灣、澳洲、新加坡、成都、廣東等地的歌迷齊聚，讓她直呼感動，更坦言：「其實登台前新非常忐忑不安，擔心多年沒來這裡，大家可能早就忘了我！沒想到一上台看到滿滿的歌迷及開心歡呼，真的很感謝大家沒有忘記我。」

為了這場「限定版音樂會」，辛曉琪狂飆多首經典情歌掀回憶殺，也特別演唱由屠穎重新編曲的〈自私〉，沒想前奏響起讓她瞬間潰堤、哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶，她坦言：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住。」

辛曉琪雲頂開唱，歌迷驚喜為她慶生。雲凱娛樂提供

在演唱〈空窗〉時，辛曉琪因舞台搖晃導致耳環二度掉落，她說：「應該是屠穎老師來看表演。」透露前1天總彩排這首歌時舞台就晃得很激烈，「當時都沒事，沒想到正式演出時卻掉了2次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應」。

而貼心的歌迷也特別準備了翻糖蛋糕為辛曉琪提前慶生，讓她又驚又喜，她感動表示：「我跟歌迷就像是『雙向共赴』的陪伴關係，陪伴彼此度過人生重要時刻。」她更分享自己被歌迷封為是「好運吉祥物」，「聽歌迷說有人看完我的演唱會後考試順利、升職加薪，都說來聽我的演唱會之後會有好事發生」。

一共收到10 個蛋糕的辛曉琪直呼：「今年真的很豐盛！」也許願北流演唱會「門票賣光光」，也期盼正在進行中的新專輯一切順利。面對接下來的年假，她透露由於年前年後行程滿檔，彩排、錄音、新專同步推進，讓她只能趁著短短5天的假期陪伴家人，年初六就回到工作崗位，「過年雖然可以好好地小放假一下，但飲食控管完全不敢鬆懈，不能任性地大吃大喝，要保持好身材，希望用最好的狀態迎接3╱28北流演唱會」。「好好愛 此刻」北流演唱會門票在寬宏售票系統熱賣中。

