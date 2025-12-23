辛曉琪音樂總監屠穎猝逝 痛哭完上台：唱到〈領悟〉我就不行了

辛曉琪今舉辦「好好愛 此刻」演唱會記者會宣布開唱。（趙雙傑攝）

「療傷天后」辛曉琪今(23日)在記者會宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任此次的音樂總監，卻意外在上月猝逝。辛曉琪表示，當天她在大陸有演出，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」

辛曉琪經典歌曲〈味道〉正是屠穎編曲，她說，事發當晚她演唱〈味道〉時還算鎮定，但「唱到〈領悟〉我就不行了，內心很悸動，本來唱這首歌就會有很多情緒，每次演唱會都是屠老師幫我，我唱的時候超級難過。」

回想當年屠穎編〈味道〉時，兒子屠衡才2歲，去年辛曉琪演唱會上，屠穎父子一個幫她彈keyboard、一個彈吉他，聯手幫她伴奏還歷歷在目，她難過地說，屠穎是自己音樂上非常大的支柱，「頓時失去重心，不太敢相信這是真的。」

有感於音樂夥伴突然離開，辛曉琪呼籲「愛要及時，珍惜當下，不要再等了」，這次演唱會命名「好好愛 此刻」，是她提醒自己也提醒大家。而她首次在北流開唱，希望能夠給大家溫暖，把不好的事情忘掉，她也透露有在做新歌，會在3月28日這天搶先跟大家分享。

辛曉琪前陣子高山症引發肺炎住院，已經完全康復，她說剛出院呼吸有一點卡，她開始食療、氣功，多方面保養。目前健康狀況？她說，自己半年驗一次血都OK，月初也自費做了低劑量肺部核磁共振，檢查結果「滿好的」。

她也分享養生之道，生活作息要正常，「飲食比運動還重要，吃錯東西就會慢性發炎，加上人一定要動，我有深刻體會到偷賴不動小毛病就出來了。」辛曉琪2026「好好愛 此刻」演唱會門票將於本週12月26日(五)中午12：00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、萊爾富及OK便利超商。

