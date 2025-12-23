辛曉琪3月北流開唱 感性喊「愛要及時」

記者王丹荷／綜合報導

「療傷天后」辛曉琪出道40年，征戰過無數大小舞台，明年3月28日將在台北流行音樂中心舉辦《舉辦《好好愛 此刻》演唱會，今（23）日舉辦記者會，這次演唱會原本找合作多年的音樂人好友屠穎擔任音樂總監，對方上月卻意外猝逝，得知消息她哭到眼睛腫，「不太敢相信是真的。」但晚上有演出，哭完之後冰敷熱敷一起來。

辛曉琪的〈味道〉、〈領悟〉編曲都出自屠穎之手，她表示唱〈味道〉還好，唱〈領悟〉內心很悸動，本來這首歌就有很多情緒，很複雜；我在安排曲目、跟樂手老師討論或練唱時，尤其是我自己在家時，特別難過，以前音樂方面我都是對屠老師1個人，現在自己要多想些，頓時失去重心，以前他是我很大的支柱，但還是得調適、還是要把演唱會做好。

廣告 廣告

辛曉琪表示現在身體狀況好，固定半年會驗1次血，她分享保養之道：「生活作息要正常，不要熬夜，飲食相當重要，吃錯東西會讓身體慢性發炎，很多時候身體的狀況都是慢性發炎造成的，其實年輕人也要注意，再加上一定要動，我自己有深刻體會，身體真的會老老實實回饋給你，不動有一些小毛病就會出來了。」

談到演唱會主題，辛曉琪表示，特別強調此刻，就是因為這1、2年來發生很多事情，更加覺得愛要及時，提醒自己也提醒大家，要好好活在當下，「包括我自己的朋友，很無常、很需要活在當下，當你什麼事情都無法做的時候，就好好活、好好愛，尤其是此刻；她也透露有在籌備新歌，與很多年輕且優秀的音樂人合作，風格將與過往不同，但是是好聽的。《好好愛 此刻》演唱會門票將於12月26日中午12:00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

辛曉琪明年3月將舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

辛曉琪明年3月北流開唱。（寬宏藝術提供）