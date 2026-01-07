辛柏毅事發當下發生空間迷向! 空軍:有回報MMC故障

政治中心／李世宸、楊凱安、陳威余、曾宸洛 新北-花蓮報導

29歲上尉飛官辛柏毅失聯至今，國防部全力追查失事原因，軍方指出，任務途中辛柏毅有回報模組化任務電腦故障，也就是「MMC發生問題」，辛柏毅也察覺發生「空間迷向」，也強調他該做都做了，不過外界也質疑，2號才從芬蘭蜜月回來的辛柏毅，恐怕因時差問題影響飛安，軍方強調一切都按照規範。

我國的F16V，購改第二架戰機出事，事故原因指向模組化任務電腦出了問題，空軍司令部督察長江義誠：「訓練過程中確實有報告說，MMC有發生故障。」空軍第五聯隊27隊長周明慶：「MMC失效有分好幾級，那其實他昨天的(狀態)，是飛行路徑已經沒有顯示。」當事戰機去年11月出廠並沒有回報模組化電腦，有重大故障，沒想到這回出事，駕駛艙內的整套電腦，也就是MMC，等同飛機大腦，負責整合導航雷達等等核心資訊，電腦失靈時，儀表資訊受限，在承受編隊壓力的情況下，容易產生空間迷向的錯覺。空軍第五聯隊27隊長周明慶：「其實(辛柏毅)他，昨天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，他該做的都做了，而且我的隊員，長機已經想辦法把他帶回來，我們，真的是..。」

空軍證實，上尉飛官辛柏毅回報MMC發生故障，也發生空間迷向。（圖／民視新聞）想起隊員在空中無助徬徨，聯隊長一度哽咽講不下去，也證實辛柏毅，確實回報空間迷向，一般人進入高空三度空間，大腦認知都會受影響，造成頭暈或重心不穩，等等徵兆，這就稱為空間迷向，這情況任何飛官都不願碰上。資深飛行教官于晧瑋：「全世界的飛行員來講，(空間迷向)都是一個殺手，再加上你半規管，雲中做一些轉彎動作，產生一些錯覺，(狀況)就會很嚴重。」一名聲稱飛F-16十多年的教官發文，直指鳳展專案升級後，F16陸續出現問題，包括程式不穩定，導致MMC各種無法，預期生效的嚴重度發生，特別夜間那根本是災難。

上尉飛官辛柏毅年僅29歲，總飛行時數611小時25分。（圖／民視新聞）空軍第五聯隊後勤科長丁尉軒：「昨天MMC故障的架次，這個部份我們會再下去清查，(故障)收到的部分是只有，6700號機這一架而已，要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。」上尉飛官辛柏毅年僅29歲，總飛行時數611小時25分，F16V飛行時數也長達371小時35分，不過看看他近日班表，他1月2號度完蜜月，3到4號休假兩天，5號回部隊，6號由教官陪同安排任務，外界仍質疑，時差和體能有調回來嗎？空軍司令部督察長江義誠：「派遣一定要按照我們相關的規範，人一定要有足夠的休息，然後我們都是採輪班制。」儘管初步排除疲勞駕駛，但疑點仍有待調查。



原文出處：飛官辛柏毅發生空間迷向 空軍：有回報MMC故障

