辛柏毅剛和妻子到芬蘭度蜜月 隊長哽咽：是他一輩子夢想

空軍花蓮基地一架編號6700的F-16單座戰機昨（6）天晚間執行夜航訓練時，疑似在花蓮外海發生事故失聯，上尉飛官辛柏毅跳傘逃生，但至今仍下落不明。辛柏毅近期才剛度蜜月回台，不料發生此起意外，第五聯隊第27隊隊長上校周明慶讚他是優秀隊員、飛行穩定，目前辛柏毅的妻子由媽媽和妹妹陪同，他的父母也在今天飛到花蓮基地。

辛柏毅執飛F-16單座戰機發生「空間迷向」意外，他不僅立即回報也檢查儀表板高度持續下降，最後判斷彈射跳傘求生，周明慶表示辛柏毅「該做的都已經做了」，長機也想辦法要帶他回來，現在軍方能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

辛柏毅妻子、父母抵花蓮基地 空軍司令部回報搜救情況

周明慶哽咽提到，辛柏毅是很優秀的隊員，飛行也很穩定，平常和隊員相處很融洽，他去年5月結婚、近期剛從芬蘭度蜜月回來，平時飛行員任務很辛苦，度蜜月、請婚假都要選在戰引區任務空檔，約12月至2月這段時間。今早周明慶和辛柏毅的妻子見面，對方表示「去冰島跟芬蘭是辛柏毅一輩子的夢想」，如今發生失聯意外都讓家人焦急。

廣告 廣告

空軍司令部今（7）天上午召開記者會，第五聯隊政戰主任上校許俊榮表示，事發後都在第一時間通知眷屬、家人，目前辛柏毅太太有媽媽跟妹妹陪同，辛柏毅的父母今天上午9點抵達馬公基地，隨後就搭乘軍機直飛花蓮，他也將定時回報搜救情況。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

海巡搜救畫面曝 海象惡劣頂9級陣風全力搜索飛官辛柏毅

飛官辛柏毅「該做的都做了」！ 隊長曝F-16四大殺手

無法確認F-16失事飛官有跳傘？空軍司令部：未截獲求生裝備信標訊號