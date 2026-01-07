辛柏毅喊「預計跳傘」3次後失聯 空軍：仍無法確定是否跳傘

空軍說明，辛柏毅喊「預計跳傘」3次後失聯。（圖／翻攝自國防部發言人頻道）

空軍1架F-16V戰機昨（6）日晚間發生飛官辛柏毅上尉執行夜間訓練時，疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘後失聯，各單位搜救中。空軍今（7）日召開記者會指出，辛柏毅曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，未得到信標機求救訊號，因此仍沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

空軍一架F-16單座戰機昨日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生。空軍今日上午在花蓮基地召開臨時記者會說明，辛柏毅飛行總時數611小時，本機種總時數371小時。

空軍司令部督察長少將江義誠說，隸屬第五聯隊的辛柏毅駕駛機號6700F-16戰機執行夜間飛行訓練，昨日晚間6時17分自花蓮空軍基地起飛後，7時29分雷達光點在1700呎高度、花蓮基地南面31海里消失。

根據錄音通話和雷達顯示資料，7時27分時，辛柏毅飛行高度約7600呎、位在花蓮南面40.4海浬，2號事發機無線電呼叫「two lost」，也就是發生空中失散情況；晚間7時28分時，高度4000呎、位在花蓮南面36.3海浬，2號機呼叫「我現在高度一直在下降」；隨後高度掉到2600呎、花蓮正南面35.1海浬，2號機呼叫「預計跳傘」3次； 晚間7時28分18秒時，高度1700呎、花蓮南面36海浬，2號機光點消失。

但江義誠強調，飛行員有呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，因此還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。而辛柏毅的空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格，而事發機的週檢出站時間為2025年10月30日、出站後飛行時數為35小時又20分，飛機機身與發動機定檢出廠迄今均無重大故障；當時天氣符合飛行訓練派遣標準。

