辛柏毅墜機失聯38小時 家屬「剩下求神問卜」：只想再見一面

29歲空軍上尉飛官辛柏毅6日駕駛單座F-16戰機，卻在花蓮外海失事墜機，呼叫3次「跳傘」後失聯。（圖／東森新聞）





29歲空軍上尉飛官辛柏毅6日駕駛單座F-16戰機，卻在花蓮外海失事墜機，呼叫3次「跳傘」後失聯，目前搜救進入第38小時，仍未尋獲機身殘骸或看到辛柏毅的身影，焦急的家屬求神問卜，現在只希望能找到人，「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

愛妻哭到眼腫 親屬「只想再見一面」

辛柏毅的小姨子接連在threads上發文，表示姊姊（即辛柏毅的妻子）哭到眼睛浮腫、等他等到快瘋掉，全家都快要熬不過去了，不停喊話姊夫「回家吧」，經過2夜搜索都沒有消息，小姨子透露現在全家只希望找到他，「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面」，但是已經沒有其他辦法了，只能求神問卜，希望網友能推薦他們在花蓮能問事的廟，想知道他到底在哪裡。

貼文讓網友心都碎了，「辛教官人很好......希望能快找到他」「你們一定要照顧好自己的身體，才能照顧好平安回來的辛上尉。」「我們相信他是幸運的人，他會平安回來的」；另有網友在觀看東海岸石梯坪即時影像直播時，發現礁石上有一「橘色物體」，懷疑是否為辛柏毅，但據悉辛柏毅是穿著綠色制服，且該橘色物體疑似是三角錐，只是誤會一場。

國防部公布失事前無線電

國防部說明，事故當天辛柏毅是擔任僚機，18時17分於花蓮空軍基地起飛，19時27分30秒時，辛柏毅透過無線電通報空中失散，此時高度為7600呎，19時28分18秒於4000呎回報「高度一直下掉」，19時28分22秒於2600呎呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最後在19時28分30秒、1700呎時，於花蓮南面的36海浬雷達光點消失。

