辛柏毅墜機第4天！家屬：你想回家又叫我們不要找你 原因催淚

空軍花蓮基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行例行性訓練時失事，上尉飛官辛柏毅（29歲）連喊三聲「跳傘」後即失聯，至今9日第四天仍未尋獲。家屬著急跑廟宇找通靈問事，辛的小姨子在社群平台Threads發文，「你想回家，又猶豫叫我們不要把你帶回去，因為說醜醜了不想給姊姊看，你要我們多心碎才好。」

小姨子貼文提到，「姊夫，你今天告訴我們，你左手左肩被衣服、還是帶子卡住了，一定要找到你的黑盒子，可是我不知道黑盒子是什麼啊！姊夫⋯。你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，我太笨了對不起，你也不清楚自己在哪。」

小姨子也謝謝師姑願意用自己的身體幫家屬找到小辛，以及帶話給家屬，全家感激不已。師姑說出事後12天內，會找到你帶你回家，我們要相信你的對嗎！！！回家吧。

國防部9日持續搜救辛柏毅，規劃14架次空軍、2艘海軍。地面部隊部分，岸巡183員，輕、中型戰術輪車47輛次，而海巡也將10艘艦艇搜救。

