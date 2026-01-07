辛柏毅墜海失聯！台八男星不忍聲援「上尉，加油」 一排網友雙手合十

記者趙浩雲／台北報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

空軍花蓮基地一架F-16AM單座戰機昨（6日）晚間執行例行夜航任務時，於起飛約72分鐘後雷達訊號不明原因異常消失，現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似於花蓮縣豐濱鄉外海約10浬處跳傘求生，空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時仍未尋獲；對此台八男星亮哲也透過社群平台發聲聲援，寫下「辛柏毅上尉，加油」，為失聯飛官集氣打氣。

亮哲今天在臉書貼出簡單圖文寫下「辛柏毅上尉，加油」，以短短一句話表達關心與支持，相關貼文曝光後，不少網友也湧入留言區替辛柏毅上尉祈福，盼搜救行動能盡快傳來好消息。

亮哲發文聲援辛柏毅。（圖／翻攝自臉書）

據了解，空軍表示該架F-16AM戰機在夜航期間發生雷達訊號異常後即失聯，初判飛官可能已依標準程序跳傘，搜救範圍集中於花蓮外海一帶，目前由空軍、海巡及相關單位持續進行海空聯合搜索。事件仍在調查中，詳細原因有待進一步釐清。

